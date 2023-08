Wiemy, które firmy wycofały się ze sponsorowania Karasia. "Bez komentarza"

Robert Karaś o tym, że stracił sponsorów, wygadał się w poniedziałkowym programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Co prawda nie powiedział, którzy sponsorzy wycofali się ze współpracy z nim, ale z naszych informacji wynika, że chodzi o dwie firmy. Kurierską InPost, która od ponad roku jest strategicznym sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski oraz firmę Bakoma, czyli czołowego producenta przede wszystkim wyrobów z branży mleczarskiej. Co ciekawe: obie firmy dopiero zamierzały nawiązać współpracę z Karasiem, ale zmieniły zdanie po tym, jak triathlonista w niedzielę na swoim Instagramie poinformował, że w jego organizmie wykryto zabronione substancje.

- Bez komentarza - powiedział nam Wojciech Kądziołka, rzecznik InPostu, do którego zadzwoniliśmy, by dowiedzieć się, jak wygląda stan faktyczny i jaki jest komentarz firmy w związku z tym, co w poniedziałkowym "Hejt Parku" powiedział Karaś. Skontaktowaliśmy się też mailowo z firmą Bakoma, której też zadaliśmy podobne pytania - wciąż czekamy na odpowiedź.

"Straciłem 600 tys. zł". Robert Karaś wskazał winnego

Karaś w poniedziałkowym "Hejt Parku" winą za stratę sponsorów obarczył Michała Rynkowskiego, a więc dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), który w mediach stwierdził, że triathloniście mogą grozić nawet cztery lata dyskwalifikacji i utrata rekordu świata. - Przez niego [Rynkowskiego] straciłem 600 tys. złotych w jeden dzień - wypalił Karaś, gdy prowadzący poniedziałkowy "Hejt Park" Tomasz Smokowski wywołał w programie nazwisko Rynkowskiego.

Po chwili Karaś przerwał Smokowskiemu i kontynuował swoją wypowiedź na temat Rynkowskiego. - Gość się wypowiada, że grożą mi cztery lata, że to jakaś najpoważniejsza historia i tak dalej. Jeżeli będę zdyskwalifikowany, a pewnie będę w IUTA, a więc w jednej federacji. Natomiast rozmawiałem już z prezesem drugiej federacji ultra, który zaprosił mnie na wyścig w lutym i ja wiem, że będę się próbował się oczyścić. Wiem, że pobiję rekord. Zrobię to na czysto, jak zawsze robiłem. I to podobno też będzie miało wpływ na tę decyzję IUTA, że mogą mi skrócić karę - opowiadał w "Hejt Parku".

To nie był koniec, bo Karaś miał pretensje nie tylko do Rynkowskiego, ale uderzył też w sponsorów, którzy wycofali się ze współpracy z nim. - To nie jest tak, że ja jestem zablokowany, bo tak wynika ze słów tego pana. Sponsorzy, którzy mają mieć kontrakt na 2-3 lata, mogą powiedzieć: "nie no, po co nam Karaś, skoro cztery lata ma nie startować". Taką głupią decyzją się wycofali, chociaż wierzyli mi do wczoraj. W sumie nadal mi wierzą, ale poczuli, że jestem im niepotrzebny. Nawet jak ta karta się odwróci, to ja w tę współpracę z nimi nie wejdę, bo też pokazali, kim są. W każdym razie przez tego pana trochę to życie się zmieniło. Natomiast on nie ma racji, bo ja nadal będę się ścigał i robił swoje - dodał Karaś, który sprawiał wrażenie, jakby był nieświadomy swoich błędów.

Karaś: Miałem to w d***e

Wypowiedź Karasia - delikatnie mówiąc - była bezrefleksyjna, bo jeśli przez kogoś stracił pieniądze, to głównie przez swoją głupotę. To przecież on - i to świadomie, co sam powiedział w Kanale Sportowym - przyjął zakazane środki, które zostały wykryte w jego organizmie po pobiciu rekordu świata w 10-krotnym Ironmanie. W jednym momencie zdeprecjonował nie tylko swoje osiągnięcia sportowe, ale też w oczach wielu stracił wizerunek herosa, który podczas ekstremalnych zawodów triathlonowych mierzył się z nadludzkim wysiłkiem. A teraz - co za tym idzie - traci także pieniądze.

Przypomnijmy, że Karaś w maju pobił rekord świata w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii. Podczas badania antydopingowego w jego organizmie wykryto jednak niedozwolone substancje - meldonium oraz drostanolon. Zawodnik ujawnił, że przyjął je kilka miesięcy wcześniej, w trakcie przygotowań do lutowej walki w Fame MMA. - Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w d***e. Natomiast zapytałem, czy to jest legalne. Usłyszałem: 72 godziny i tego nie będzie w twoim organizmie. Więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego - przyznał w poniedziałek Karaś.