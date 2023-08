Karaś zaatakował Rynkowskiego. Dostał bezlitosną ripostę. "To jest niepoważne"

Robert Karaś ma kolejne kłopoty. Polski triathlonista, który pod koniec maja tego roku ustanowił rekord świata w 10-krotnym Ironmanie, został przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto dwie zabronione substancje - meldonium oraz drostanolon. Grozi mu czteroletnia dyskwalifikacja i unieważnienie rekordu. Poza tym sportowiec swoimi wypowiedziami mocno podpadł szefowi Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michałowi Rynkowskiemu.

Robert Karaś dał się zbadać wariografem. Miażdżące słowa szefa POLADA. "Taki dowód nie wnosi zbyt wiele do sprawy"

Karaś przyznał się do zażycia niedozwolonych substancji, ale jak twierdzi, zrobił to w styczniu w ramach przygotowań do walki MMA. Nie robił tego w celu poprawienia wyników w triathlonie i nie miał świadomości, że środki będą utrzymywać się w jego organizmie tak długo. Jako dowód prawdomówności przedstawił wyniki badań wariografem, którym się poddał.

Według Rynkowskiego takie badania niewiele jednak wnoszą. - Z perspektywy postępowań antydopingowych to wyniki badania wariografem nie ważą więcej niż dowód w postaci zeznań zawodnika. Tak naprawdę z perspektywy judykatury i przede wszystkim orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego w Lozannie, taki dowód nie wnosi zbyt wiele do sprawy - tłumaczył w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Karaś upiera się jednak, że jest inaczej. - Według mnie żaden sportowiec, który bierze cokolwiek niedozwolonego, nie poszedłby na coś takiego. Wykrywacza kłamstw nie da oszukać - mówił w "Hejt Parku". Okazuje się, że nie tylko on wpadł na pomysł z wariografem. - To nie jest pierwszy raz, kiedy wariograf był stosowany przez zawodników w sprawach dopingowych. Tak było chociażby ws. Alberta Contadora (hiszpański kolarz zdyskwalifikowany na dwa lata) czy braci Zielińskich (polscy sztangiści zdyskwalifikowani na cztery lata), mówiąc o tych najgłośniejszych przypadkach. Wiele było także mniej znanych, w których stosowano wariograf i on nie miał zupełnie waloru rozstrzygającego dla sprawy. Należy to traktować jako dowód wspomagający o charakterze medialnym - wyjaśnił Rynkowski.

Karaś zaatakował Rynkowskiego. Ten odpowiada. "Absurdalne wnioski"

Konflikt między panami jest również bardziej osobisty. Rynkowski, informując na Twitterze o dopingowej wpadce Karasia, określił ją jako "jedną z najpoważniejszych spraw w historii polskiego sportu". Wkrótce potem triathlonistę opuścili sponsorzy, dlatego postanowił on zaatakować szefa POLADA w "Hejt Parku". - Przez tego pana mi się życie zmieniło. Przez niego straciłem 600 tys. w jeden dzień - skarżył się.

Na zarzut odpowiedział sam zainteresowany. Został zapytany, czy w związku z tymi słowami zamierza podjąć jakieś kroki prawne. - To jest w ogóle niepoważne, żeby takie absurdalne wnioski formułować. Na razie muszę to jeszcze przemyśleć zupełnie osobiście - odpowiedział.