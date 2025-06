Fame MMA ogłasza wielki powrót! Czegoś takiego jeszcze nie było

- Jestem gotowy. Od razu prawym cepem na łeb - przekazał parę miesięcy temu Marcin Najman na temat potencjalnego rewanżu z Mariuszem Pudzianowskim. Odpowiedział również na zdanie, że ten pojedynek mógłby się odbyć tylko i wyłącznie w KSW. - Ja tak nie uważam - przyznał, dodając, że "dużo szybciej mógłby on się odbyć w Fame MMA aniżeli w KSW". Perspektywa nieco się oddaliła po przegranej Najmana z Braćmi Neffati. Ale już niedługo może on całkowicie odkupić winy.

Fame MMA ogłosiło prawdziwą bombę. Marcin Najman wraca do klatki

Fame MMA ogłosiło w poniedziałek rano, że na najbliższej gali dojdzie do długo oczekiwanego starcia między Najmanem a Michałem "Boxdelem" Baronem. Gdyby tego było mało, to dołączy do nich również Apostoł Tomasz Dorożała. "Bądźcie gotowi na totalny chaos" - zaapelowano. "Trzech zawodników w klatce i walka w formule 1v1v1. Każdy ma coś do udowodnienia. Tylko jeden wyjdzie jako zwycięzca!" - uzupełniono.

Baron wróci do klatki po ponad rocznej przerwie, kiedy w lutym ubiegłego roku przegrał z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. "Podejmie się dużego wyzwania. To nie będzie zwykły pojedynek! Marcin Najman po ostatnim starciu z Neffati Brothers ma sporo do udowodnienia, a teraz będzie miał okazję wyjaśnić pamiętny konflikt" - czytamy.

Jeśli chodzi o Dorożała, zapowiedzi są głośne. "Chodzą plotki, że potrafi nie tylko walnąć 'diabła w mordę'. W klatce może być jednak zaatakowany przez aż dwóch rywali. A dodatkowo pamiętajmy, że między nim a Marcinem Najmanem też zawrzało" - zaznaczono. Jeden z fanów doczekał się odpowiedzi na pytanie dotyczące formuły. "Każdy na każdego, szczegóły wkrótce" - poinformowano.

Wspomniane wydarzenie Fame MMA 26: Gold odbędzie się w sobotę 12 lipca. Dodatkowo fani będą mogli obejrzeć prestiżowy Gold Tournament, w których 10 zawodników zawalczy w formule K-1 w rękawicach do MMA. Stawką będzie milion złotych. Wiemy już, że wystąpią w nim m.in. Denis Załęcki, Denis Labryga, Mateusz "Don Diego" Kubiszyn czy Norman Parke.