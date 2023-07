Karaś wrzuca wyniki badań wariografu. Smokowski kontruje: To ty za to płacisz

- Ostatnio stałem się ekspertem od rozmów z ludźmi, którzy mają problemy natury sportowej - zaczął półżartem prowadzący poniedziałkowy "Hejt Park" w Kanale Sportowym Tomasz Smokowski. A później już więcej mówił Robert Karaś. Na początek powtórzył to samo, co już przekazał w niedzielnym oświadczeniu, czyli jak w ogóle doszło do tego, że zażył dwie nielegalne substancje - meldonium oraz drostanolon.

Fame MMA zajęło stanowisko ws. Karasia. Jaśniej się nie da

Najciekawiej zrobiło się jednak chwilę później, mniej więcej po 10 minutach programu, kiedy Karaś przyznał, że dwa dni temu udał się na badanie wariografem. - Zastanawiałem się, co zrobić, by ludzie mi uwierzyli. Według mnie żaden sportowiec, który bierze cokolwiek niedozwolonego, nie poszedłby na coś takiego. Wykrywacza kłamstw nie da oszukać. Półtorej godziny byłem u najlepszego specjalisty w Polsce w tej dziedzinie - tłumaczył Karaś i w momencie tych tłumaczeń wrzucił na swojego Instagrama post wraz z wypowiedzią owego specjalisty.

Karaś przebadał się wariografem

- Jestem Lucjan Wiśniewski. Wariografem zajmowałem się od 1969 roku, prowadząc badania kryminalne i ostatnio takie, jak to, czyli osobiste. Po analizie wykresów, które przeprowadziłem i pytań z panem Robertem Karasiem wynika, że w odpowiedziach mówił prawdę - powiedział Wiśniewski.

Karaś w swoim wpisie zamieścił też kartkę z kilkoma pytaniami oraz odpowiedziami, których udzielił podczas badania wariografem. "Czy substancje, które wykryto w twoim organizmie podczas zawodów w Brazylii, zostały wprowadzone do twojego organizmu przed walką, która odbyła się 3 lutego na gali Fame MMA?". Na to pytanie Karaś odpowiedział twierdząco.

Na kartce znajdowały się jeszcze dwa pytania i dwie odpowiedzi: "Czy te substancje używałeś również po gali w trakcie przygotowań do zawodów w Brazylii w celu poprawienia wyniku?" i "Czy podczas innych wyścigów, w których biłeś rekord świata w Emsdetten, Lensahn, Poniewieżu, Manuel Doblado stosowałeś sterydy dla polepszenia wyników?". Tu już odpowiedzi Karasia były przeczące.

Karaś przyznał się do zażycia nielegalnych środków. "Biorę to na klatę"

- Chodzi mi przede wszystkim o to, by oczyścić się z tego, że przygotowywałem się do jakiegokolwiek wcześniejszego wyścigu na sterydach. Nigdy tego nie robiłem. To był jedyny raz, kiedy przed walką zgodziłem się na coś takiego, bo myślałem, że te środki działają doraźnie przez kilka godzin - tłumaczył się Karaś.

Wtedy wtrącił się Smokowski. - Wariograf wariografem. Wiesz, że to na końcu ty jesteś za to wszystko odpowiedzialny. Jako sportowiec to ty decydujesz, że przyjmujesz coś do swojego organizmu. Niestety nie facet, który coś tam ci zalecił, polecił czy zaproponował. To ty za to płacisz cenę. Tak jest ten świat sportu zbudowany - zauważył Smokowski.

- Dlatego fajnie, że Michał, który mi to podał, dzisiaj się wypowie. Ale nawet jeśli nie chciałby tego robić albo się z tego wycofał, ja i tak biorę to w 100 proc. na siebie. Oczywiście: wprowadził mnie w błąd z tymi paroma godzinami, a nie jak się okazało, miesiącami. Natomiast finalnie to była moja decyzja i ja to biorę na klatę - odpowiedział Karaś, który jednak przyznał się, że wiedział, iż bierze nielegalny środek. - Usłyszałem, że to jest środek, który ma mnie tylko podleczyć. Że po 72 godzinach już nie będzie po nim śladu - wyjaśniał.

Ale ślad był - po nielegalnych substancjach, które zostały wykryte u Karasia po zawodach w Brazylii. Wszystko wskazuje, że triathlonista nie tylko straci rekord świata, który pobił w maju, ale też zostanie zdyskwalifikowany. Przez federację International Ultra Triathlon Association (IUTA), a więc organizatora zawodów w Brazylii, która na swojej stronie internetowej informuje, że przestrzega przepisów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), ale zastrzega sobie prawo do stosowania ich modyfikacji.

Szok! Karaś może stracić rekord świata. Chodzi o doping. "Dalej jestem w szoku"

Co to oznacza dla Karasia? Że tak naprawdę może startować w innych federacjach ultratriathlonowych, co zresztą przyznał też w poniedziałkowym "Hejt Parku", kiedy zdradził, że dostał już zaproszenie od innej federacji na zawody, które odbędą się w lutym. - Wystartuję tam i wiem, że pobiję rekord. Zrobię to na czysto, jak robiłem zawsze - wyznał Karaś.

- Mam to w d***e - dodał po chwili, gdy Smokowski zauważył, że w MMA, a więc w drugim sporcie uprawianym przez Karasia, byli zawodnicy z federacji UFC przyłapani na zażywaniu tych substancji. - Zarzuca mi się ten doping w kontekście zawodów w Brazylii, a nie gali freakowej. Że to tam nielegalnie "leciałem" 10-krotnego Ironmana, bo mówią, że nie da się na "sucho". To mnie najbardziej wkur***. Dlatego poszedłem na ten wariograf, żeby ludzie zrozumieli, że nigdy do żadnego startu nie brałem niczego niedozwolonego. Nigdy. I nigdy nie wezmę. Nie pójdę już nawet na żadną kroplówkę, bo ja tego nie potrzebuję. Będę wygrywał charakterem i treningami - zapowiedział Karaś.

Karaś kolejną walkę w Fame MMA stoczy 2 września w Krakowie. Jego rywalem będzie Jakub Nowaczkiewicz. Starcie zostało zakontraktowane w formule bokserskiej w małych rękawicach.