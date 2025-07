Co za wyznanie Sinnera o Świątek! "Świętowaliśmy jeszcze bardziej"

Iga Świątek i Jannik Sinner urodzili się w tym samym roku. Polka świętowała już 24. urodziny, zaś Włoch urodziny obchodzi w sierpniu. Na tym podobieństwa się nie kończą. W tak młodym wieku należą do grona najlepszych zawodników i zawodniczek tenisa na świecie. Świątek w swoim dorobku ma sześć wielkich szlemów, a Włoch cztery. Wspólna wygrana w Wimbledonie ma jednak szczególny wymiar.

Sinner zabrał głos. "Bardzo wyjątkowe"

"Jannik Sinner powiedział, że tytuły singlowe jego i Igi Świątek na Wimbledonie były 'bardzo wyjątkowe' po sprawach dopingowych, w które byli zamieszani w ciągu ostatniego roku" - czytamy na stronie BBC Sport. Dziennikarze tego źródła zauważyli, że po raz pierwszy w historii tego prestiżowego turnieju zwycięzcy turnieju singlowego zostali wcześniej zawieszeni za stosowanie zakazanych substancji.

- Cóż, ja i Iga, rozmawialiśmy wczoraj o tym i świętowaliśmy w pewnym sensie jeszcze bardziej, ponieważ był to bardzo trudny czas dla niej, a także dla mnie, i tylko ja i mój zespół oraz ludzie, którzy są mi bliscy, wiedzą dokładnie, jak to poszło - powiedział włoski tenisista.

W obronę Polkę i Włocha wziął chociażby portal sportskeeda.com. "Dlaczego nagłówek o banie dopingowym należy odłożyć do lamusa, mówiąc o zwycięstwach Igi Świątek i Jannika Sinnera na Wimbledonie 2025" - głosił nagłówek artykułu, który przypomniał okoliczności zawieszeń obojga.

BBC Sport przypomina z kolei słowa głównego doradcy WADA Rossa Wenzela. - To przypadek, który był milion mil od dopingu - mówił o sprawie Sinnera. W przypadku Świątek WADA nie odwołała się z kolei od jej miesięcznego zawieszenia, uznając, że jej eksperci naukowi "potwierdzili, że konkretny scenariusz skażonej melatoniny... jest prawdopodobny i że nie byłoby naukowych podstaw do zakwestionowania go w Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu".

Jannik Sinner w swoim dorobku nie ma już tylko zwycięstwa na kortach French Open. Iga Świątek także wygrała w trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych. Na sukces czeka już tylko na Australian Open.