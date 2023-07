Tyle Polacy zarobią za medale Igrzysk europejskich. Brutalne zasady

III Igrzyska Europejskie w Krakowie dobiegły końca. W klasyfikacji medalowej triumfowali Włosi - zgarnęli aż 100 krążków. Wysoko w rankingu, bo na szóstej lokacie, uplasowała się Polska. Biało-Czerwoni zdobyli aż 50 medali - 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych. Krążek z najcenniejszego kruszcu wywalczyli m.in. Dawid Kubacki (skoki narciarskie), Wojciech Nowicki (rzut młotem) czy też Ewa Swoboda (bieg na 100 m). Okazuje się jednak, że nie wszyscy nagrodzeni zawodnicy będą mogli liczyć na ministerialne stypendia.

Polacy zakończyli zmagania IE. Oto stypendia, na jakie mogą liczyć

Comiesięczne wsparcie od państwa otrzymują uczestnicy m.in. igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich czy też mistrzostw świata oraz Europy. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki nie ma jednak mowy o stypendiach dla uczestników igrzysk europejskich. Najpewniej wynika to z faktu nie tylko małej popularności imprezy, ale i tego, że to stosunkowo nowy event - igrzyska w Krakowie były dopiero jej trzecią edycją.

Niektórzy uczestnicy otrzymają jednak stypendium. Do grona szczęśliwców należą m.in. pięcioboista Łukasz Gutkowski, który zajął ósme miejsce na IE czy kajakarka Klaudia Zwolińska - Polka wywalczyła dwa srebrne medale. Wszystko przez fakt, że w ich konkurencjach w ramach igrzysk europejskich odbywały się też mistrzostwa Europy lub kwalifikacje olimpijskie. To imprezy wymienione w rozporządzeniu ministerstwa, a wsparcie finansowe należy się sportowcom, którzy zajęli miejsca od 1 do 8.

Wysokość stypendium zaskakuje. Największe stypendium należy się triumfatorom igrzysk olimpijskich czy też paraolimpijskich. Podstawa wynosi 2300 zł, a złoty medalista może otrzymać aż 4,1 jej wielokrotności, czyli około 9400 zł. Jak podaje "Przegląd Sportowy", zgodnie z rozporządzeniem ministra, Gutkowski, który uzyskał kwalifikację olimpijską, będzie mógł liczyć na samą podstawę, a więc 2300 zł miesięcznie. Taką stawkę będzie otrzymywał przez rok. Z kolei Zwolińska będzie inkasować 3680 zł miesięcznie. Jej należy się 1,6 razy podstawy. Stypendium będzie pobierać przez 18 miesięcy, a więc dłużej od Gutkowskiego - wynika to z faktu, że zdobyła medal ME.

Igrzyska europejskie zakończyły się w niedzielę 2 lipca. Ceremonia zamknięcia cieszyła się małym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i kibiców, a trybuny na stadionie przy ulicy Reymonta świeciły pustkami. Podobnie było zresztą na wszystkich arenach zmagań, na których rywalizowali sportowcy. Najwięcej fanów obserwowało skoki narciarskie. Na sobotni konkurs przybyło około pięciu tysięcy widzów.

Dodatkowo zmartwieniem organizatorów były liczne wpadki. Podczas rywalizacji w piłce ręcznej plażowej w Tarnowie odpadł metalowy kawałek dachu, natomiast w półfinale turnieju rugby siedmioosobowego kobiet doszło do częściowego oberwania płachty reklamowej.