Tak wyglądała ceremonia zamknięcia igrzysk europejskich. Zaczęło się smutno

Punktualnie o godz. 20:30 rozpoczęła się ceremonia zamknięcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. W przeciwieństwie do tej otwarcia cieszyła się ona zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, a trybuny na stadionie przy ulicy Reymonta świeciły pustkami. Podobnie jak areny zmagań, na których rywalizowali sportowcy.

Ceremonia zamknięcia igrzysk europejskich przy prawie pustym stadionie

Ceremonia zamknięcia odbyła się ze zdecydowanie mniejszą pompą. Mniej było również przerywników muzycznych - one pojawiły się później, w części nieoficjalnej. "Początek, dalej szału nie ma i jest mnóstwo pustych krzesełek" - napisał na Twitterze Arkadiusz Dudziak, dziennikarz "WP SportoweFakty".

Obyło się również bez kontrowersyjnych chwil, gdyż tym razem głosu nie zabierali przedstawiciele partii rządzącej, a jedynie prezydent miasta Krakowa oraz przewodniczący organizatora Igrzysk Europejskich. Na koniec sportowcom odśpiewano "We are the champions..." Tak pożegnano się z III Igrzyskami Europejskimi Kraków-Małopolska 2023, które trwały od 21 czerwca do 2 lipca.

Polacy wywalczyli w nich łącznie 50 medali - 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych medali. Taki wynik pozwolił polskim sportowcom zająć szóste miejsce w klasyfikacji medalowej igrzysk europejskich. Wygrali ją Włosi, którzy mogli się cieszyć z równo 100 krążków (35 złotych, 26 srebrnych i 39 brązowych). Podium uzupełnili reprezentanci Hiszpanii oraz Ukrainy.