Tragedia na Nanga Parbat. Nie żyje polski himalaista

Nanga Parbat to dziewiąty najwyższy szczyt świata. Wznosi się na wysokość 8126 metrów nad poziomem morza. Jej nazwa po polsku oznacza "nagą górę". 30 stycznia 2018, schodząc z tego szczytu, zginął Tomasz Mackiewicz.

Nie żyje polski himalaista

Wiadomo, że w niedzielę 2 lipca o różnych godzinach szczyt zdobyło trzech Polaków. Byli to Piotr Krzyżowski, Paweł Kopeć i Waldemar Kowalewski. Portal wspinanie.pl informuje, że Piotr Krzyżowski zszedł do obozu trzeciego około północy czasu lokalnego.

W tamtym momencie Paweł Kopeć i Waldemar Kowalewski wciąż mieli znajdować się powyżej obozu czwartego - na wysokości około 7300 metrów. O godzinie 9:13 profil agencji wspinaczkowej Nanga Parbat Climbers poinformował, że jeden z polskich wspinaczy zmarł w obozie czwartym.

Pakistański "Pamir Times" poinformował, że przyczyną śmierci polskiego himalaisty było zatrzymanie akcji serca. Decyzja dotycząca odzyskania jego ciała ma zostać podjęta po zejściu jego sześciu towarzyszy do obozu. To źródło również nie podaje żadnych szczegółów na temat tożsamości wspinacza - poza jego narodowością.

Profil agencji Nanga Parbat Climbers podał za to, że zmarłym himalaistą jest Paweł Kopeć. To polski himalaista, alpinista, taternik jaskiniowy i członek kadry Polskiego Związku Alpinizmu.

"Daily Pakistan" informuje też o śmierci hiszpańskiego wspinacza - przyczyną jego śmierci również miało być zatrzymanie akcji serca. Policja nie zdradziła dodatkowych informacji na temat jego tożsamości. Nie można też stwierdzić, czy nie doszło do pomyłki i tak naprawdę chodzi o jedną osobę.

Nanga Parbat to jeden z najniebezpieczniejszych szczytów do zdobycia. Przez cały rok temperatura nie wzrasta tam powyżej 0 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe na szczycie potrafią zmienić się nagle, w zaledwie kilka godzin. Z powodu załamania pogody zginął Tomasz Mackiewicz, który 25 stycznia 2018 roku zdobył szczyt. Pomimo wyjątkowo szybko przeprowadzonej akcji ratunkowej nie udało się go uratować.