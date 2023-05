Nie żyje legenda WWE. Lekarze trzy tygodnie walczyli o życie Billy'ego Grahama

Żona Billy'ego Grahama oświadczyła, że przez ostatnie trzy tygodnie lekarze walczyli o jego życie. Trafił do szpitala na oddział intensywnej opieki medycznej "w wyniku wielonarządowej infekcji". Lekarze chcieli odłączyć go od aparatury podtrzymującej życie, ale rodzina się na to nie zgodziła. Zmarł 17 maja w wieku 79 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po ostatnim meczu sezonu w PlusLidze: To nie jest normalne. Organizm sportowca nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń

Nie żyje Billy Graham, legenda wrestlingu

Eldridge Wayne Coleman, bo tak właściwie nazywał się Billy Graham, już jako nastolatek startował w zawodach kulturystycznych, od razu z sukcesami. Później miał epizod z futbolem amerykańskim, przez trzy lata grał dla drużyn Houston Oilers i Oakland Riders.

Karierę wrestlera zaczął w 1970 r. Przyjął pseudonim Superstar Billy Graham, na cześć amerykańskiego ewangelisty o takim samym nazwisku. Coleman uchodził za bardzo religijnego człowieka.

Tak upadał raj siatkarskiej potęgi. Był Puchar Europy, jest pleśń, brud i brak perspektyw

W 1977 r. wstąpił do World Wide Wrestling Federation, czyli dzisiejszego World Wrestling Entertainment (WWE). W tym samym roku zdobył mistrzostwo federacji, pokonując w walce o pas Bruno Sammartino, choć nie wygrał w uczciwy sposób (podczas przypięcia przeciwnika oparł się nogami o liny ringu).

Posiadał pas mistrzowski przez 296 dni, co czyni go pierwszym głównym mistrzem, który miał pas ponad miesiąc. Jego panowanie zakończyło się na początku lutego 1978 r., kiedy przegrał z Bobem Backlundem. Potem skupił się na rywalizacji z Dustym Rhodesem. Niedługo potem opuścił federację. Przez krótki czas był strongmanem.

W latach 80. Graham powrócił do wrestlingu. Znów walczył o pas z Backlundem i ponownie przegrał. Po zakończonym pojedynku znokautował przeciwnika i zniszczył jego pas mistrzowski. Karierę wrestlera zakończył w 1987 r. Był do tego zmuszony przez problemy zdrowotne. Sterydy negatywnie wpłynęły na jego szkielet, musiał się poddać operacji stawu biodrowego. Odwlekał ją w czasie.

Wymowne zachowanie Rybakiny wobec Igi Świątek. Charakter czy brak klasy?

Po zakończeniu kariery wrestlerskiej zaczął prowadzić działalność ewangelistyczną i jako aktywista społeczny działał na rzecz walki z alkoholizmem i narkomanią.

W 2004 r. został wprowadzony do WWE Hall of Fame. Po latach zażądał usunięcia go z Galerii Sław po dodaniu do niej Abdullaha the Butchera. Swój pierścień członka Hall of Fame Graham sprzedał na eBay'u.

Billy Graham był pierwowzorem dla stylu Hulka Hogana, innej legendy wrestlingu. Hogan nie ukrywał, że Graham był jego idolem i inspiracją, dlatego na nim wzorował swój wygląd i zachowanie w ringu.