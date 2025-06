Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski, uzyskując 50,89 proc. głosów w drugiej turze wyborów. W ten sposób Rafał Trzaskowski przegrał drugie wybory prezydenckie z rzędu. Ten wynik to ogromna porażka Koalicji Obywatelskiej, a także ministra sportu Sławomira Nitrasa, który regularnie wspierał swojego kolegę z partii w wyborach. "Nitras na czas kampanii stał się przede wszystkim walecznym członkiem sztabu wyborczego Trzaskowskiego. Resort zszedł na dalszy plan. Niewykluczone, że minister walczy przy tym o nową pracę" - pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Igrzyska olimpijskie 2040 w Polsce? Sławomir Nitras: Stać nas

Ministerstwo Sportu zniknie z mapy Polski? "Z Nitrasem nie ma co gadać"

W poniedziałek doszło do spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. "Przegląd Sportowy Onet" ujawnia, że Radosław Piesiewicz był szczęśliwy po wygranej Karola Nawrockiego. Niewykluczone, że wkrótce Ministerstwo Sportu i Turystyki przestanie istnieć, bo takie plany ma premier Donald Tusk. - Z Nitrasem to już nie ma co gadać, bo tego ministerstwa za chwilę nie będzie - miał powiedzieć Piesiewicz podczas spotkania.

Planem Piesiewicza jest to, by PKOl poszedł drogą Włoskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego (CONI), który finansuje sport na Półwyspie Apenińskim. - Piesiewicz powiedział otwarcie: "chciałbym, żeby PKOl był jak CONI" - mówi jedno ze źródeł.

"Nie jest tajemnicą, że prezes ma ambicje, by Polski Komitet Olimpijski "kupił" związki sportowe i przejmował odpowiedzialność za wyczynowy sport. Chciał to zrobić za miliony ze spółek Skarbu Państwa" - czytamy w artykule. Ten plan należało wycofać po igrzyskach olimpijskich w Paryżu i kontrowersjach wokół działań PKOl.

Nie ma szans na zmianę prezesa PKOl? "Znów uwierzył w swoją moc"

W trakcie spotkania zarządu Piesiewicz miał pokazywać swoją twarz z początku prezydentury. O tym mówią członkowie zarządu PKOl. - Znowu jest pięknie! Radek odżył i ma bogate plany. Igrzyska i przejęcie sportu wyczynowego - opowiada jeden z nich. - To był ten sam Radek, co na początku misji w PKOl, gdy przy pomocy Jacka Sasina ściągał do współpracy spółki Skarbu Państwa jedną po drugiej. On znów uwierzył w swoją moc - mówi drugi z członków.

Zobacz też: Piesiewicz reaguje na wyniki wyborów prezydenckich. Tak to widzi

- Radek powiedział, że najbardziej dziękuje wszystkim, którzy zostali u jego boku, choć i tych, którzy podpisali list otwarty, nie potępia, bo zostali wykorzystani - cytuje "Przegląd Sportowy Onet".

- Piesiewicz przez ostatnie miesiące był męczennikiem PiS. Teraz wierzy, że na horyzoncie czeka nagroda. W 2027 r., jeśli rząd w ogóle przetrwa, są wybory parlamentarne i wybory w PKOl. Jeśli PiS z Konfederacją będą mieli większość, Radek znów będzie mocny. Znów będzie kusił sportowych działaczy workami pieniędzy i pewnie znów go wybiorą. Nie ma szans na zmianę. Opozycja przegrała i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Do 2027 r. jest pozamiatane - mówi jeden z informatorów.

Z informacji "Przeglądu Sportowego Onet" wynika, że Piesiewicz chce lobbować za organizacją igrzysk olimpijskich w Polsce. W "grupie roboczej" ma znaleźć się Maja Włoszczowska, ale też Piesiewicz chce w niej uwzględnić swoich najwierniejszych ludzi, czyli Mariana Kmitę, Marka Pałusa i Mieczysława Nowickiego.