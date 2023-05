Znamy finalistów LKE. Dramat w 129. minucie. Faworyci nie zawiedli

Czwartkowy wieczór w świecie piłki nożnej stał pod znakiem rewanżowych półfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. W mniej prestiżowych rozgrywkach kibice mogli spodziewać się ogromnych emocji. Drużyna AZ Alkmaar miała bowiem nadzieję odrobić jednobramkową stratę z Londynu, a piłkarze Fiorentiny chcieli zmazać plamę z domowej porażki z FC Basel, także strzelając w rewanżu co najmniej jednego gola więcej, by chociaż doprowadzić do dogrywki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Magiera komentuje plotki o nowej pracy

Przewaga gospodarzy, choć strzelili goście

Od początku pierwszych połów na boiskach w Bazylei i Alkmaar było widać, że gospodarze spotkań chcą wykorzystać przewagę związaną z własnymi boiskami i głośnym dopingiem kibiców. Zarówno Szwajcarzy, jak i Holendrzy mocno weszli w mecze, chcąc wypracować sobie odpowiednie przewagi.

Z biegiem czasu sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. Choć piłkarze AZ Alkmaar starali się przebić dobrze ustawioną obronę West Hamu, nie wychodziło im to najlepiej. W związku z tym wszystkie sytuacje podbramkowe były skutecznie blokowane przez defensywę zespołu z Londynu, która co jakiś czas starała się wyprowadzić kąśliwą kontrę.

Półnaga przerwała finał LM, potem zniknęła. Trudno uwierzyć, czym zajmuje się dzisiaj

W Bazylei z kolei do głosu doszli piłkarze Fiorentiny, chcący odrobić straty z pierwszego spotkania. Po kilkunastu minutach spotkania zespół z Italii przejął praktycznie całkowitą kontrolę nad spotkaniem, co jakiś czas zbliżając się do bramki rywali. Kluczowy okazał się stały fragment gry w 35 minucie spotkania. Wówczas dośrodkowanie Cristiana Biraghiego wykorzystał Nico Gonzalez, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie i wyrównując stan dwumeczu na 2:2.

Zamieszanie i zmiany wyników

Gdy piłkarze półfinalistów Ligi Konferencji Europy wyszli na boisko na drugą połowę, było po nich widać, że wiele może się zmienić. Tak też się stało. Od gwizdka sędziego wznawiającego spotkania, do ataku ruszyli zarówno gracze AZ Alkmaar, jak i gwiazdy FC Basel.

Wówczas wydawało się, że większe szanse na skuteczne przeprowadzenie akcji mają Holendrzy, którzy bardzo poważnie przycisnęli West Ham. W pierwszych minutach koledzy Łukasza Fabiańskiego nie mieli praktycznie żadnych szans na przejęcie piłki, co chwilę patrząc, czy rywale nie zdołali strzelić gola. Skutecznością popisali się jednak gracze FC Basel, którzy zdołali przeprowadzić jedną, znakomitą akcję, którą na gola zamienił Zeki Amdouni.

Zamieszanie z Polakami w Niemczech. Przez jednego, upadł transfer drugiego. Szopka

Praktycznie w tym samym czasie na obu stadionach sytuacja zaczęła się zmieniać. Po trafieniu bramki piłkarze Basel przesunęli się nieco niżej, dając więcej przestrzeni rozwścieczonej Fiorentinie. West Ham z kolei zaczął punktować przeciwników z Holandii coraz bardziej kąśliwymi kontratakami, pachnącymi golem zamykającym rywalizację.

Na kilkanaście minut przed końcem regulaminowego czasu gry, skutecznością popisali się gracze Fiorentiny. Wówczas w polu karnym FC Basel doszło do sporego zamieszania, które wykorzystał Nico Gonzalez. Doskonały skrzydłowy ładnym strzałem ponownie wyprowadził swój zespół na prowadzenie i doprowadził do dogrywki.

W Alkmaar z kolei gospodarze z minuty na minutę próbowali coraz bardziej szalonych ataków. Zabawa skończyła się jednak w 94 minucie meczu, gdy West Ham wyprowadził zabójczą kontrę. Wówczas doskonale zachował się Pablo Fornals, który zdołał trafić do siatki i zamknąć dwumecz. Tym samym londyńczycy zostali pierwszymi finalistami Ligi Konferencji Europy.

Reprezentant Polski kłopotem dla klubu. Chcieliby się go pozbyć. Jak najszybciej

Barak bohaterem Fiorentiny

Dogrywka w Bazylei miała dość niespodziewany przebieg. Choć w pierwszej połowie dodatkowego czasu goście z Włoch bardzo mocno naciskali na gospodarzy, nie udało im się strzelić gola dającego awans do finału Ligi Konferencji Europy. Aby tego dokonać, pozostało im więc piętnaście minut drugiej odsłony dogrywki.

Te jednak trwało zdecydowanie dłużej niż standardowy kwadrans. Po kilku minutach podchodzący do narożnika boiska w celu wykonania rzutu rożnego Cristiano Biraghi dostał znak od kibiców przyjezdnych, że jeden z nich pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Kapitan Fiorentiny natychmiastowo zdecydował się wezwać służby medyczne, które przez kilkanaście minut zajmowały się pacjentem. To też znacznie wydłużyło spotkanie.

Sędziowski skandal w meczu Juventusu z Sevillą. "Totalna kompromitacja"

Po powrocie do gry, w kolejnych minutach nadal przeważali goście, lecz kluczowa okazała się sytuacja na kilkadziesiąt sekund przed końcowym gwizdkiem arbitra. W 129. minucie jeden z obrońców FC Basel nie dał rady skutecznie wybić piłki z pola karnego, przez co ta trafiła pod nogi Antonina Baraka. Czech z sześciu metrów pewnie trafił do siatki, dając swojemu zespołowi awans do finału Ligi Konferencji Europy.

Decydujące starcie LKE rozegrane zostanie 7 czerwca o godzinie 21:00. Gospodarzem spotkania będzie czeska Praga. Fiorentina i West Ham zmierzą się na stadionie Slavii, na którym niedawno reprezentacja Polski przegrała 1:3.