Walczył dla największych federacji świata, teraz debiutuje na FAME. "Skusiła mnie kasa"

Michał Pasternak to weteran polskiego MMA. Debiutował w 2012 roku i ma na koncie 25 walk, z czego wygrał 16. Przydarzały mu się porażki, bo walczył z czołowymi zawodnikami świata dla takich federacji jak ONE Championship, RCC czy Oktagon MMA. Dziś 39-latek nieco przedefiniował swoją karierę, bo już w najbliższą sobotę zadebiutuje w FAME MMA.

Antoni Partum: Czy twój ośmioletni syn ogląda FAME MMA?

Michał Pasternak: Na razie interesuje się bardziej grami, a jeśli chodzi o sport, to woli kopać piłkę.

A jeśli by się interesował, to pozwoliłbyś mu oglądać freakowe gale i poprzedzające je konferencje, gdzie bywa ostro?

- Zacznijmy od tego, że federacje chcą odchodzić od tego, co było na początku. Jest przykaz, by zawodnicy mniej sobie ubliżali. FAME chce, żeby coś się działo, ale mają to być raczej uszczypliwości niż wyzywanie się od konfidentów i c... Zresztą, ostatnio mój synek bawił się z nieco starszymi kolegami i usłyszałem, że ktoś o kimś powiedział per "sześćdziesiątka", więc pytam ich "co to znaczy?". Oni odpowiadają, że to konfident. To dalej dopytuję, kim jest konfident. No i nie potrafili już wytłumaczyć. Powiedziałem im, że jak byłem młody, to mówiło się "skarżypyta". A "sześćdziesiątka" to termin, którego nie powinni używać, bo im nie wypada. To tak jakby mieli przy mnie przeklinać. No i jakoś próbowałem im to wytłumaczyć.

Ale powiedzmy sobie szczerze: jeśli nie potrafisz odróżniać dobra od zła, to sobie nie poradzisz. Dziś jesteśmy narażeni na tyle pokus, że tego się już nie da zmienić. Nie chcę udawać filozofa, ale świat poszedł w takim kierunku, że jest dużo więcej zagrożeń. Nie tylko w internecie. Ale jeśli dziecko chce, to i tak natrafi na zło.

Czyli jeśli nie zobaczy patologii na konferencji, to zobaczy ją gdzie indziej?

- Mogę go wychować, by nie przeklinał, ale wyjdzie na podwórko i usłyszy wulgarnych nastolatków. I co? Uchronisz swoich bliskich, ale nie będziesz przecież pilnował całego osiedla. Rodzice muszą dbać, by po prostu dzieci dobrze wybierały.

Wydajesz się spokojnym gościem, który nie szuka awantur, a ostatnio zostałeś Youtuberem, gdzie na kanale "Ebe Ebe" robicie dowcipne relacje z gal freakowych. Czy pomyślałeś sobie, że skoro nie jesteś "zadymiarzem", to w ten sposób przybliżysz się do freakowego świata?

- Nie będę na siłę się zmieniał i udawał kogoś, kim nie jestem. Po prostu znaleźliśmy z kolegami prześmiewczy format i na tym budujemy swoją rozpoznawalność.

Celem jest rozpoznawalność?

- To naczynia połączone. Mieliśmy świadomość tego, że humorystyczne filmiki będą się przekładać na większe zasięgi. A większe zasięgi na lepsze oferty walk. Byłbym kłamcą, gdybym twierdził inaczej. Idziemy z duchem czasów. Dzisiaj zawodnik nie zajmuje się tylko treningiem. Prowadzi też swoje social media, by mieć większe zasięgi, czytaj: lepszych sponsorów. Okazało się, że wejście na Youtube rozszerzyło grono moich fanów.

Czego szukasz w FAME MMA? Po prostu kasy?

- FAME dało mi najlepsze warunki. Jeśli u kogoś pracuję, to mówię o nim dobrze. Ale nawet jeśli bym chciał na siłę się przyczepić, to byłoby mi trudno. Pozostałe federacje, mówię też o sportowych, powinny się uczyć od FAME. Freakowa federacja, a traktuje mnie bardzo dobrze. Czuję się dowartościowany. No i świetna panuje tu organizacja. Wszystko jest ogarnięte i zapięte na ostatni guzik. Wręcz czasami czuję się jak dziecko, które ktoś prowadzi za rączkę, bo pilnują mnie bym wrzucił dany post, czy pojawił się tu i tam. Czego szukam w FAME? Fajnych walk i pieniędzy.

Trudno w Polsce wyżyć większości zawodników MMA. Wyobraź sobie, że zgarniasz 25 tysięcy złotych za walkę i masz tyle zdrowia, by walczyć aż cztery razy w roku. Sto tysięcy w kieszeni? Nic bardziej mylnego. Opłać treningi, trenerów, fizjoterapeutów, odżywki i dietę. A na koniec załóż działalność i opłać podatki. Niewiele ci zostaje, a przy czterech walkach rocznie tracisz dużo zdrowia.

FAME to twoja najlepsza wypłata?

- Najlepszą kasę dostałem od ONE Championship, gdy się biłem o pas [przegrał w 2016 roku z Rogerem Garcią]. FAME płaci bardzo dobrze, ale nie są to kwoty z kosmosu, jak niektórzy myślą. Niedawno federacja Wotore, czyli MMA na gołe pięści, dała mi podobną propozycję, ale ostatecznie wybrałem FAME.

Wotore? Szkoda rąk...

- Jasne, że dłonie są narażone na złamania, ale przecież MMA też jest ciężkie. Jednak nam nikt nie zapłaci emerytury, a kariera bywa krótka. Sami musimy sobie zapracować na godną emeryturę. Państwo mi nic nie da, a nie będę żebrał pod sklepem.

Właśnie oglądałem serial "Lionheat. Michał Materla". Ten dokument świetnie pokazuje, jakie zagrożenia czekają na zawodników MMA. Kibice lubią gadać o gigantycznych wypłatach, ale czasami zapominają, jaką cenę, szczególnie zdrowotnie, płacą zawodnicy.

- Inwestujesz w siebie gruby hajs, żeby startować, a później przydarza ci się poważny uraz, który może zrujnować wszystko. Jeśli miałbym coś doradzić młodszym zawodnikom, to żeby wiedzieli, że czeka ich ciężka praca i często niewdzięczna. Każdy ma swoje problemy, jasne. Ale często jak przegrywasz, to mierzysz się z gigantycznym hejtem, bo jesteś osobą publiczną.

Jak walczyłem o pas w ONE, to treningi były tylko dodatkiem do mojej pracy w magazynie. Do wtorku, środy byłem w pracy, a potem do Singapuru poleciałem na walkę. Nie było czegoś takiego jak specjalistyczna dieta, regularny sen i regeneracja. Trenowałem wtedy, kiedy mogłem, czyli po pracy. Potrafiłem być tak zmęczony po pracy, że czasami zasypiałem w autobusie i nie wysiadałem na odpowiedniej stacji. Robiłem trening, dwa, a potem spać i znowu do roboty. Nie żalę się, tylko chcę uświadomić część fanów.

Roberto Soldić trafił do ONE Championship jako podwójny mistrz KSW. Czemu po rozstaniu z azjatycką federacją nie trafiłeś do KSW, tylko biłeś się na MMA VIP czy Wotore?

- KSW nie było mną zainteresowane, a ja nimi. To jakaś dziwna historia. Ktoś miał jakiś problem. Nawet chyba nie do mnie konkretnie, ale nie ma co gadać. Życzę im jak najlepiej, ale ja się świetnie czuję w FAME.

W czerwcu odbędzie się gala XTB KSW Colosseum II na Narodowym. Nie chciałbyś tam walczyć?

- Nie byli mną zainteresowani, gdy robili galę w Kielcach, a to moje rejony. Nie chcę być piątym kołem u wozu, tylko chcę być traktowany z szacunkiem.

Czy czujesz się spełnionym sportowcem?

- Hmmm... A może ja nigdy nawet nie poczułem się w pełni sportowcem? Zawsze musiałem mieć normalną pracę, a sport był tylko super odskocznią, dzięki której mogłem się wyładować. Może lepiej określę się Youtuberem, bo jeszcze ktoś mi zaraz powie, że prawdziwi sportowcy nie biją się na freakowych galach.

Czyli freaki spadły ci z nieba...

- No nie do końca. Nikt nigdy mi niczego nie dał za darmo. Żeby dostać się do freaków, musiałem bić się w ONE Championship, ale także w silnej federacji RCC, gdzie rywalem był Ivan Shtyrkov (22-2). Walczyłem też z Romanem Dolidze (12-2) na WWFC, który dziś jest w czubie UFC. Ciężko zapracowałem sobie na te dzisiejsze oferty. Poza kwestiami sportowymi, dzięki FAME i tworzeniu kanału "Ebe Ebe", zwiększyłem swoje zasięgi.

Chodziło mi o to, że pojawiły się freaki, których kiedyś nie było. I dziś możesz walczyć za bardzo dobre pieniądze, a wiele nie ryzykujesz, bo wyzwanie sportowe nie będzie duże. Piotr Szeliga jest mocny jak na freaka, ale walka z Normanem Parkiem pokazała, ile mu brakuje do mocnych wojowników. Sobotnia gala to dla ciebie easy money?

- Żadnej walki nie traktuje jak łatwych pieniędzy. Zawsze przygotowuje się na sto procent. To nie jest tak, że myślę sobie, że łatwo pokonam Szeligę i już planuję przyszłość. Czeka mnie ciężkie wyzwanie. Pamiętaj, że walczymy w K1, a zapasy i parter to moje atuty, które zostały mi odebrane.

Szelidze należy się szacunek, że chce się mierzyć z zawodowcami. Podpiszesz się pod tym?

- Nie boi się trudnych wyzwań, tego nikt nie może mu odebrać. Ale stracił w moich oczach, gdy mnie obrażał. I taką jeszcze gadką więzienną, o jakiej tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia.

Przejdźmy do samej walki. Szeliga dysponuje mocnym ciosem. Widzisz jeszcze jakieś jego zalety?

- Jest agresywny i lubi się bić, więc muszę uważać. Wiem, że przegrywał dwie rundy z Arabem, ale nagle go pacnął i wygrał, choć nic wcześniej tego nie zwiastowało, więc muszę być czujny. Na szczęście mam twardy łeb, bo tylko raz przegrałem przez nokaut, chociaż mam - licząc MMA i walki na gołe pięści - ponad 30 starć.

Szeliga to TOP 3 freaków? TOP 5?

- Na pewno jest w czołówce, ale ja nie wiem, gdzie przebiega ta granica. Kto dzisiaj jest freakiem, a kto nie? Granica stała się płynna.

Miałeś treningi wspólne z Amadeuszem "Ferrarim" Rośnikiem, wielką gwiazdą freaków. Jaki on ma potencjał?

- Trener Mirek Okniński powtarza, że ma wielki talent, ale jest leniem i nie trenuje systematycznie. Często tak bywa, że utalentowani są bardziej leniwi, więc sukces świętują ci najbardziej pracowici. Nigdy z nim nie sparowałem stójki, bo jestem znacznie większy, ale musi mieć dynamit w łapie, bo widać to w jego walkach. Ja mu kiedyś sprzedałem tylko kiedyś troszkę "myczków" parterowych. Ma to szczęście, że jego trenerem jest Mirek, który jest czołowym fachowcem w kraju.

To najlepszy trener MMA w Polsce?

- Dla mnie tak, ale świetni są wszyscy ze starej szkoły, czyli pionierzy MMA jak Szymon Bońkowski, Paweł Derlacz, Robert Jocz, Andrzej Kościelski, Piotr Bagiński, czy Grzegorz Jakubowski. Nie chcę negować młodych trenerów, ale mi na pewno lepiej pasują doświadczeni trenerzy.

To na koniec: wygrywasz z Szeligą i co dalej?

- Trener Okniński jest od prowadzenia treningów i ustalania taktyki, ja jestem od bicia, a FAME od wymyślania mi rywali. Jeśli wygram, to raczej nie wezmę mikrofonu i nie zacznę wyzywać kogoś do walki.