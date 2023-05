Wymowne zachowanie Rybakiny wobec Igi Świątek. Charakter czy brak klasy?

Iga Świątek nie dokończyła meczu ćwierćfinałowego w Rzymie przeciwko Jelenie Rybakinie. Polka skreczowała przy stanie 6:2, 6:7(3), 2:2. Po zakończeniu ostatniej akcji Świątek podniosła ręce do góry, sugerując koniec spotkania, a następnie podeszła do siatki. Jej mina wskazywała wyraźnie, że czuje się rozbita psychicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Rybakina tylko podała dłoń

Rybakina stała wówczas tyłem do kortu. Gdy odwróciła się, szybko zrozumiała, że Polka nie będzie w stanie kontynuować rywalizacji. Po chwili pojawiła się przy siatce, podała rywalce dłoń i poszła w swoją stronę, pakując rzeczy do torby.

Jakże inaczej wyglądało zachowanie Igi Świątek w stosunku do Ons Jabeur. Kilka tygodni temu w Stuttgarcie Tunezyjka doznała kontuzji na samym początku meczu z Polką. Gdy zdecydowała się zejść z kortu, wyglądała na przybitą. Iga Świątek natychmiast do niej podbiegła, zaczęła pocieszać, próbowała wspierać.

Jelena Rybakina słynie z braku okazywania emocji na korcie. W trudnych momentach spotkania nie widać po niej nerwów. Mało z jej strony jest uśmiechu, gestów radości - nawet po największych sukcesach jak triumf w zeszłorocznym Wimbledonie czy awans do finału tegorocznego Australian Open. To typ introwertyczki.

Znamy finalistów LKE. Dramat w 129. minucie. Faworyci nie zawiedli

Wawrinka pocieszał Djokovicia, a Hadad-Maia Rybakinę

W tenisie często bywa jednak tak, że kontuzjowany zawodnik dostaje wsparcie od tego, który miał więcej szczęścia i awansował do kolejnej rundy. Tak działo się chociażby w marcu na turnieju w Miami, gdy Kanadyjka Bianca Andreescu zawyła na korcie z powodu bólu kostki, a Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa przyszła ją przytulić.

Podobnie wyglądało to w starciu Novaka Djokovicia ze Stanem Wawrinką na US Open 2019, gdy Serb poddał mecz z powodu kontuzji. Po ostatniej piłce Wawrinka starał się wspierać Djokovicia, objął go i chwilę rozmawiali.

Ponad miesiąc temu z kolei Jelena Rybakina została zmuszona do skreczowania w Stuttgarcie z powodu urazu kręgosłupa. Rywalizująca z nią Brazylijka Beatrice Hadad-Maia pocieszała ją zarówno słowem, jak i gestem (poklepanie po plecach).

W podobny sposób zachowała się Ons Jabeur w stosunku do kontuzjowanej Belindy Bencić w finale zeszłorocznego turnieju w Berlinie. Gdy Szwajcarka zrezygnowała z gry, Tunezyka chciała ją pocieszyć.

Jeszcze jeden przykład z tegorocznego Australian Open, gdzie w ćwierćfinale Rosjanin Karen Chaczanow wyeliminował Amerykanina Sebastiana Kordę, który przedwcześnie zakończył mecz. Pożegnanie tenisistów było serdeczne.

Charakter, odpornośc psychiczna czy brak klasy?

W czasie pomeczowej przemowy Jelena Rybakina życzyła Idze Świątek "szybkiego powrotu do zdrowia". - Widziałam, jak coś się stało w tie-breaku, prawie przy ostatnim punkcie. Tylko że nie wiedziałam, jak poważny był ten uraz. Po przerwie medycznej wróciła na kort i dwie pierwsze piłki zagrała bardzo agresywnie. Wtedy zrozumiałam, że ból jej doskwiera, dlatego nie mogła się zbyt dużo ruszać - mówiła tenisistka urodzona w Moskwie.

Eksperci od miesięcy wskazują odporność psychiczną jako jedną z najmocniejszych stron zawodniczki reprezentującej Kazachstan. - Świątek przez większość meczu prezentowała się spektakularnie, ale Rybakina dała kolejny pokaz swojej siły psychicznej, utrzymując się w rywalizacji na tyle długo, że poziom Igi zaczął spadać - chwalił Rybakinę po ćwierćfinale w Rzymie Tumaini Carayol z brytyjskiego "The Guardian".

Rosjanie obrazili się na F1. Twierdzą, że nie tęsknią, ale to niej jest takie proste

Otwarte pozostaje pytanie, czy zachowanie Jeleny Rybakiny wobec Igi Świątek po meczu w Rzymie można tłumaczyć charakterem i odpornością psychiczną, czy też - jak sugeruje wielu kibiców polskiej tenisistki - zwyczajnie "brakiem klasy".