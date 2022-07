Najmocniejsza polska para łyżwiarska kończy karierę. Specjalne oświadczenie

Natalia Kaliszek (26 lat) i Maksym Spodyriew (28 lat) to jedna z najbardziej utytułowanych par w polskim środowisku łyżwiarskim. Para zazwyczaj w lipcu rozpoczynała przygotowania do kolejnego sezonu, jednak nie stanie się tak w tym roku.

Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew podjęli decyzję. "Miniony sezon olimpijski był naszym ostatnim"

Taneczna para z Torunia zdecydowała się bowiem na zakończenie kariery, co ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych: - Kochani, przez wiele lat, lipiec był dla nas czasem powrotu na lód oraz okresem przygotowań do kolejnego rozpoczynającego się sezonu. Był to dla nas czas "nowego", czas, w którym snuliśmy plany dotyczące kolejnych zawodów, układaliśmy choreografię do nowych programów. Ten lipiec również jest związany z czymś "nowym" i zmianą, która będzie miała ogromne znaczenie w naszym dalszym życiu. Po 8 wspólnych latach postanowiliśmy, że miniony sezon olimpijski był naszym ostatnim. Oboje zdecydowaliśmy o zakończeniu naszej kariery jako zawodnicy w parach tanecznych - możemy przeczytać w oświadczeniu.

- Bardzo dziękujemy Wam wszystkim za wieloletnie wsparcie, które doprowadziło nas do dwukrotnego startu w igrzyskach olimpijskich! To dla nas wielki zaszczyt i szczęście, że mogliśmy reprezentować nasz kraj i naszych kibiców na tak wspaniałych wydarzeniach - napisali Kaliszek i Spodyriew.

Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew to ośmiokrotni mistrzowie Polski. Para na stałe zadomowiła się w europejskich i światowych rozgrywkach regularnie występując w GP. Udało im się również wywalczyć złoto serii Challenger Series i sześciokrotnie stawać na podium zawodów. Reprezentowali oni także Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu i Pekinie oraz w czasie mistrzostw Europy i świata.

Nie jest to jednak ich ostateczne pożegnanie ze sportem jako takim: - Nasze życia na zawsze będą związane z łyżwiarstwem, dlatego nie żegnamy się a mówimy "do zobaczenia", trzymając jednocześnie kciuki za nasze koleżanki i kolegów, którzy zaczynają właśnie przygotowania do kolejnego ekscytującego sezonu - ogłaszają w oświadczeniu.