Thurnbichler pominął dwóch skoczków. Jest kadra na Letnie Grand Prix w Wiśle

Thomas Thurnbichler, trener reprezentacji Polski skoczków, ogłosił skład reprezentacji Polski skoczków na pierwsze zawody Letniego Grand Prix 2022. Szkoleniowiec zdecydował się na dwunastu zawodników. Są to: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Jan Habdas, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot oraz Jarosław Krzak.

Kadra Polski znów bez Huli i Murańki

Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle nie będą skakać za to m.in. 35-letni Stefan Hula oraz osiem lat od niego młodszy, Klemens Murańka. Nie zdecydował się na nich bowiem trener Thurnbichler. Obaj nie znaleźli się w składach kadr A i B na sezon 2022/2023, które w maju ogłosił Polski Związek Narciarski. Hula i Murańka mieli trenować w tzw. grupach regionalnych. Podział został stworzony po to, aby bardziej zmotywować tych zawodników i żeby inni chcieli dostać się w zasadzie nawet nie do kadry B, ale od razu do kadry A. Jeśli skoczkowie z grup regionalnych będą prezentowali odpowiedni poziom, to będą mieli możliwość wspólnych treningów i zgrupowań, czy to z kadrą A, czy kadrą B - mówił wtedy Adam Małysz, dyrektor koordynator ds. skoków i kombinacji norweskiej,

Stefan Hula na igrzyska w Pekinie zakwalifikował się w ostatniej chwili, mimo nieudanego dla siebie sezonu (dopiero 74. miejsce w Pucharze Świata i zaledwie cztery zdobyte punkty). Wystartował w konkursie na normalnej skoczni, gdzie zajął 27. miejsce. Na skoczni dużej z kolei przegrał rywalizację z pozostałymi kadrowiczami i nie został zgłoszony do konkursu. - To na pewno moje ostatnie igrzyska, ale nie ostatni sezon. Zacznę przygotowania do kolejnego - mówił wtedy Hula.

Klemens Murańka ubiegły sezon również miał nieudany. Indywidualny srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2013 roku nie zdobył bowiem choćby punktu w Pucharze Świata i nie został sklasyfikowany. Bardzo słabo radził sobie także w Pucharze Kontynentalnym, w którego klasyfikacji końcowej zajął dopiero 54. miejsce.

Zawody w Wiśle rozpoczną się w piątek, 22 lipca o godz. 16 od oficjalnego treningu. Tego samego dnia o godz. 18.15 odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu (godz. 15). Drugi konkurs zaplanowany jest na niedzielę. Najpierw o godz. 11 zawodnicy będą skakać w kwalifikacjach, a dwie godziny później w zawodach głównych.

