FC Barcelona nie zwalnia tempa. Szykuje kolejne trzy transfery

Robert Lewandowski, Raphinha, Ansu Fati, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres i Memphis Depay - po transferze kapitana reprezentacji Polski ofensywa FC Barcelony robi ogromne wrażenie. A nie mniej talentu jest także w drugiej linii Barcy, gdzie oprócz doświadczonego Sergio Busquetsa jest cała gromada zawodników w wieku 25 lat i młodszych. Mowa tu o Pedrim, Gavim, Frenkiem De Jongu, Francku Kessie czy Nico.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Barcelona planuje trzy transfery do defensywy. Priorytetem Jules Kounde z Sevilli

Najwięcej zastrzeżeń można mieć za to do defensywy Barcy, która wciąż ma sporo braków. To jednak również ma się zmienić jeszcze w tym oknie transferowym. Celem numer jeden Barcelony w tym aspekcie jest 23-letni stoper Sevilli Jules Kounde.

Pisze o tym chociażby Ferran Martinez z "El Mundo Deportivo". Kounde z Ronaldem Araujo mają tworzyć podstawową parę stoperów w zespole Xaviego Hernandeza, jednak pozyskanie Francuza wcale nie będzie łatwe. Sevilla chciałaby otrzymać za niego nawet 60 milionów euro, choć już teraz spekuluje się, że Barcelona mogłaby obniżyć tę kwotę, m.in. zrzekając się swoich 25% praw do Jeana-Claira Todibo z Nicei, którym zainteresowany jest klub z Andaluzji. W ten sposób obniżyłoby to także cenę Todibo dla Sevilli.

Lewandowski leci na pierwszy trening z Barceloną. Ostatnia, najważniejsza formalność

Jedenastokrotnym reprezentantem Francji interesuje się także londyńska Chelsea, jednak według doniesień medialnych sam Kounde ma podobne stanowisko jak Raphinha i zdecydowanie bardziej wolałby dołączyć do FC Barcelony.

Oprócz Kounde, Barca planuje sprowadzić także duet właśnie z Chelsea w postaciach Cesara Azpilicuety i Marcosa Alonso. Azpilicueta miałby być ściągnięty na prawą stronę obrony, gdzie obecnie Barcelona ma jedynie Sergino Desta i ewentualnie Sergiego Roberto. Ponadto doświadczony Hiszpan mógłby w razie konieczności grać także jako stoper. Alonso z kolei miałby być alternatywą dla podstawowego lewego obrońcy Barcy - Jordiego Alby. Obaj Hiszpanie z Chelsea mieliby w sumie kosztować 15 milionów euro, aczkolwiek priorytetem Katalończyków jest Azpilicueta, podczas gdy transfer Alonso ma być uzależniony od sytuacji finansowej i zmieszczenia się w limitach finansowego fair play.