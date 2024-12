Jan Błachowicz wraca do UFC! Znamy rywala i termin

Jan Błachowicz wraca do oktagonu! Legendarny już polski zawodnik UFC ostatnią walkę stoczył prawie półtora roku temu. We wtorkowy wieczór federacja przekazała, że 41-latek wystąpi podczas przyszłorocznej gali w Londynie. Jego rywalem będzie Carlos Ulberg. Co ciekawe, Nowozelandczyk ma na koncie tylko jedną porażkę. Za to Błachowicz ostatnie zwycięstwo odniósł w maju 2022 roku.

