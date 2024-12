Co za mecz Polek na ME! Było 17:17 i stało się to. Miazga

Już przed wtorkowym meczem z Rumunią było jasne, że Biało-Czerwone mogą powalczyć jedynie o honor i ostatnie zwycięstwo podczas tegorocznego Euro. Sam awans do drugiej fazy turnieju - po uprzednim pokonaniu Portugalek i Hiszpanek w pierwszej fazie grupowej - był już sporą niespodzianką. Polki czekały na nią od 2014 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zły stan kobiecej piłki nożnej. Żelazny: Potrzebny jest sukces

Polskie szczypiornistki lepsze od Rumunek. Pożegnanie z godnością

Niestety - druga runda już pozbawiła nas jakichkolwiek złudzeń. Porażki ze Szwecją (25:33), Węgrami (21:31) i Czarnogórą (28:30) sprawiły, że mecz z Rumunią będzie pożegnaniem Polek z mistrzostwami.

Pierwsza połowa spotkania była niezwykle wyrównana. Żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć na dystans kilku bramek. Przy stanie 6:6 czerwoną kartką ukarana została Marlena Urbańska. Wówczas spotkanie nieco się zmieniło. Rumunki zdobyły trzy bramki z rzędu, a Polki pozostawały bez trafienia przez siedem minut. Przełamanie dał skuteczny rzut Magdy Balsam.

Ostatecznie Biało-Czerwone zdołały odrobić starty i do przerwy mieliśmy remis 10:10. Druga część meczu bliźniaczo zaczęła przypominać to, co działo się w pierwszej części meczu. Gra była wyrównana. Zarówno Polki, jak i Rumunki nie były w stanie odskoczyć na więcej niż jedną bramkę przewagi. Aż do momentu, kiedy na świetlnym zegarze widniał wynik 17:17.

W 42. minucie Biało-Czerwone wykorzystały grę w przewadze i za sprawą Aleksandry Rosiak prowadziły 19:17. To był kluczowy moment dla losów spotkania. Polki zyskały pewność siebie i budowały przewagę. W pewnym momencie odskoczyły nawet na różnicę pięciu bramek. Ostatecznie wygrały 29:24 i zwycięstwem zakończyły zmagania w tegorocznych mistrzostwach Europy.

Rumunia 24:29 Polska (10:10)