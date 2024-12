Ibrahimović ogłosił światu swoją decyzję. Tego zdania nie da się cofnąć

Osoby Zlatana Ibrahimovicia nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi piłki nożnej i to najpewniej na całym świecie. Legendarny napastnik zdobywał w karierze bramki m.in. dla FC Barcelony, Manchesteru United, PSG czy AC Milanu. Zyskał też sporo dodatkowej popularności swą charyzmą oraz wieloma pamiętnymi wypowiedziami z jego firmowym "uwielbieniem" do samego siebie.

Ibrahimović pociąga za sznurki w Milanie?

Po trwającej ponad 20 lat karierze Szwed zakończył przygodę z piłką w 2023 roku w wieku 42 lat jako gracz Milanu. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że kto jak kto, ale on z futbolem na pewno się w pełni nie rozstanie. I faktycznie Ibrahimović szybko został konsultantem w klubie z Mediolanu. Choć nie brzmi to imponująco, sam założyciel RedbirdCapital (właściciela Milanu) Gerry Cardinale przedstawiał Zlatana jako jednego z najbliższych współpracowników. Wręcz prawą rękę, jeśli chodzi o kontakty z trenerami oraz zawodnikami.

Zlatan w roli trenera? Jest komentarz Szweda

A czy Szwed może któregoś dnia zostać trenerem? Ibrahimović w roli szkoleniowca to z pewnością coś, co zainteresowałoby wielu kibiców. Były napastnik niemalże z miejsca stałby się jedną z najbardziej barwnych postaci trenerskiego świata. Zlatan postanowił odnieść się do potencjalnych planów związanych z prowadzeniem drużyny w rozmowie z niemiecką wersją magazynu "Sports Illustrated".

Niestety jeśli ktoś liczył na to, że za jakiś czas zobaczy Szweda na ławce trenerskiej, srogo się przeliczył. Ibrahimović kategorycznie wykluczył taką opcję. - Czy nadal nie widzę się w roli trenera? Owszem. To dla mnie za dużo roboty. Trzeba zająć się tyloma rzeczami. Wymyślać pomysły, ideę rozwoju, przygotowywać taktykę, modyfikować ją w trakcie meczu. Rok w roli trenera byłby dla mnie jak dziesięć lat w jakiejkolwiek innej. Nijak mnie to nie pociąga - powiedział Szwed.