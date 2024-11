KSW 100. Wyniki na żywo. Chalidow - Bartosiński. Zobacz, kto wygrał [WYNIKI NA ŻYWO]

Sobotnie wydarzenie organizowane przez KSW jest naprawdę wyjątkowe. Wszystko dlatego, że federacja świętuje równo setną galę. Nic dziwnego, że na taką okazję karta walk została po brzegi wypchana emocjonującymi pojedynkami.

KSW 100. Oto wyniki na żywo

Tego wieczoru poznamy m.in. tymczasowego mistrza w kategorii piórkowej. O tytuł powalczą Robert Ruchała i Kacper Formela. Fani ostrzą sobie zęby również na starcie Phila De Friesa z Darko Stosicem. Stawką tego starcia będzie pas wagi ciężkiej. Nie należy zapominać również o występie Rafała Haratyka, który w walce z Marcinem Wójcikiem będzie bronił tytułu w kategorii półciężkiej.

Powyższe starcia zapowiadają się niezwykle ciekawe, jednak daniem głównym gali KSW 100 będzie walka Mameda Chalidowa z Adrianem Bartosińskim. Pierwszy z nich jest niekwestionowaną legendą polskiego MMA. Z polską organizacją Chalidow związany jest od 2007 roku. Będzie to dla niego 34. starcie w KSW. Za to Bartosiński to mistrz wagi półśredniej. W Gliwicach mieliśmy zobaczyć również Mariusza Pudzianowskiego, jednak były strongman wycofał się z rywalizacji.

Walka wieczoru:

83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow (36-8-2, 16 KO, 16 sub) - Adrian Bartosiński (15-0, 11 KO, 2 sub)

O pas mistrzowski wagi ciężkiej KSW

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries (25-6, 1NC, 6 KO, 14 sub) - Darko Stosić (21-6, 15 KO, 1 sub)

Walka o pas mistrzowski wagi półciężkiej

93 kg/205 lb: Rafał Haratyk (19-5-2, 6 KO, 5 sub) - Marcin Wójcik (20-9, 11 KO, 7 sub)

Walka o tymczasowy pas kategorii piórkowej

65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała (10-1, 2 KO, 3 sub) - Kacper Formela (18-4, 7 KO, 3 sub)

Reszta walk