Jednoznaczne komentarze Włochów po tym, jak zagrał Skorupski po kontuzji

Łukasz Skorupski wyleczył uraz mięśnia przywodziciela i wrócił do gry w barwach Bolonii. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie na ligowe spotkanie z Udinese, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Jak włoskie media oceniły Skorupskiego za to spotkanie? Nie brakuje słów pochwały w kierunku Polaka. "Witamy go z powrotem" - czytamy.

Fot. REUTERS/Alberto Lingria Otwórz galerię (3)