Niewiarygodne, co Laporta pokazał Szczęsnemu po El Clasico! Wypłynęło zdjęcie

Nie jest tajemnicą, że Wojciech Szczęsny pali papierosy. Kibice nawet wymyślili o nim przyśpiewkę "Fumador" (palacz). Bramkarz FC Barcelony niedawno udzielił wywiadu na łamach ESPN, gdzie został zapytany o swoje uzależnienie od papierosów.

Wojciech Szczęsny szczerze o swoim nałogu

35-latek wyznał, że wcale nie jest dumny z tego i podkreślił, że tę walkę "przegrał" dawno temu. "Kiedy byłem młody, wyrobiłem sobie ten nawyk, który jest dla mnie bardzo negatywny. Jestem tego świadomy, ale po prostu nie mogę nic zrobić, aby wygrać tę walkę" - wyznał.

"W kilku aspektach nie potrafię być przykładem, ale staram się być najlepszą wersją siebie i staram się dawać właściwy przykład moim kolegom z drużyny, młodym dzieciakom, które nas oglądają. Ale wspominając o paleniu, proszę, nie naśladujcie mnie i nie róbcie tego" - dodał. - Dla każdego, kto ogląda: "nie róbcie tego, co ja zrobiłem" - podkreślił.

Joan Laporta zażartował z Wojciecha Szczęsnego

Jednak sam Wojciech Szczęsny, kibice i inni piłkarze żartują z tego nałogu. Nawet sam Joan Laporta! Po zwycięstwie w finale Pucharu Króla, kiedy piłkarze FC Barcelony odbierali gratulacje od oficjeli, prezes Dumy Katalonii wykonał zaskakujący gest w kierunku Polaka.

Dziennikarze eldesmarque.com dotarli do fotografii, na której widać jak Joan Laporta podczas uścisku dłoni z Wojciechem Szczęsnym "wykonał gest palenia w jego stronę" - czytamy.

"To jest coś tak wiralowego, że nawet Joan Laporta zażartował z Wojciecha Szczęsnego podczas ceremonii. Podczas spotkania z władzami i wręczania medali kamery Cordon Press uchwyciły skinienie głowy prezydenta Barcelony w stronę polskiego bramkarza" - czytamy.

"Nie wiemy, czy prosił go o papierosa, czy o to, co zamierza robić w szatni, ale ten żart bez wątpienia pokazuje, jak świetna atmosfera panuje między piłkarzami drużyny a prezydentem Dumy Katalonii" - dodano.

Ta doskonała atmosfera na pewno jest jednym z czynników, które napędzają FC Barcelonę w kierunku kolejnych sukcesów. W tym sezonie drużyna zdobyła już dwa trofea i wciąż liczy na triumf w LaLidze i Lidze Mistrzów. W najbliższą środę (30.04) podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinałowym.