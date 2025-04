Odpalił bombę nt. przyszłości Flicka. To już przesądzone

Hansi Flick na razie ma kapitalny pierwszy sezon w FC Barcelonie. 60-letni niemiecki szkoleniowiec zdobył już dwa trofea: Superpuchar i Puchar Hiszpanii oraz jest bardzo blisko wygrania La Ligi (FC Barcelona na pięć kolejek przed końcem ma cztery punkty przewagi nad wiceliderem i obrońcą trofeum - Realem Madryt). W dodatku FC Barcelona jest również w półfinale Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Interem Mediolan.

Na tę wiadomość czekali kibice FC Barcelony

"Kiedy Hansi Flick przychodził do FC Barcelony pod koniec maja minionego roku, podpisał kontrakt na dwa lata, do końca czerwca 2026 r. Ostrożnie podchodził do współpracy z Joanem Laportą po zamieszaniu z Xavim, za które odpowiada prezydent 'Blaugrany'. Ta jednak układa się bardzo dobrze, do tego dochodzą świetne wyniki i styl gry" - pisał tydzień temu Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl.

- Flick wie, że to etap, który chcemy utrzymać jak najdłużej i że pasuje tutaj ze względu na swoje zdolności ludzkie i sportowe, ze względu na sposób, w jaki rozumie klub, ale jest trenerem, który woli pracować rok po roku. Mamy Hansiego na ten sezon i na następny - przyznał kilka dni temu Joan Laporta.

Teraz wszystko jest już praktycznie przesądzone. Hansi Flick zostanie na dłużej w FC Barcelonie.

"Umowa Hansiego Flicka jest już sfinalizowana, ale niektóre szczegóły wciąż nie zostały doprecyzowane. Podpisze on kontrakt na rok, bez żadnych dodatkowych opcji, co oznacza, że Barcelona zabezpieczy jego kontrakt do 2027 roku. Według źródeł zbliżonych do jego agenta plan zakłada sfinalizowanie umowy w drugim tygodniu maja i oficjalne ogłoszenie jej pod koniec sezonu" - napisał w serwisie X Fernando Polo, dziennikarz "Mundo Deportivo".

- Nie jestem trenerem, który chce podpisać kontrakt na kolejne trzy lata i myśleć, że jego przyszłość jest bezpieczna. Mam własną mentalność, lubię pracować dla tego klubu, najlepszego na świecie, i naprawdę doceniam to, co mam. Znam sytuację klubu, nie jest łatwa. Zobaczymy, co się stanie za rok, podchodzimy do tego krok po kroku - mówił Flick na temat swojej przyszłości kilkanaście dni temu na konferencji prasowej.

Flick w roli trenera FC Barcelony zagrał 53 spotkania. Wygrał aż 40 z nich, sześć zremisował i siedem przegrał.

FC Barcelona już w środę, 30 kwietnia, zagra przed własną publicznością pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Początek spotkania o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.