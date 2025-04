Wielka burza w Hiszpanii po El Clasico. Nie zapomnieli, co zrobił Lewandowski

Skandalem zakończył się sobotni mecz Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona pokonała po dogrywce Real Madryt 3:2. W doliczonym czasie gry Antonio Rudiger, stoper Realu Madryt wpadł w szał na ławce rezerwowych po tym jak sędzia główny Ricardo de Burgos Bengoetxea odgwizdał faul na Ericu Garcii. Zaczął rzucać kawałkami lodu ze swojego okładu na kolano w kierunku sędziego głównego. Niemiec za swoje zachowanie otrzymał czerwoną kartkę, ale dalej się awanturował. Został w porę powstrzymany przez sztab szkoleniowy Realu Madryt.

Nieoficjalnie mówi się, że Rudiger może zostać ukarany w najlepszym przypadku na cztery spotkania, a w najgorszym nawet na dwanaście. Na temat zachowania niemieckiego stopera rozmawiali hiszpańscy dziennikarze Fernando Polo i Joan Poqui w programie Mundo Deportivo, który prowadziła Laura Aparicio.

- O ile dobrze wiem, to w cywilizowanym futbolu mówi się nawet o 12 meczach zawieszenia. Bo ile dostał Robert Lewandowski za dotknięcie nosa? Chyba trzy mecze sankcji. Teraz kara musi być większa. Mamy przecież tutaj sytuację, że Rudiger nie dotknął nosa, ale próbował uderzyć sędziego tępym przedmotem - przyznał Polo.

- Chcę też Was spytać, czy jeśli uderzy cię w głowę bryła lodu rzucona przez 190-metrowego mężczyznę z odległości kilku metrów, istnieje ryzyko obrażeń? Oczywiście, że tak - dodał Polo.

Robert Lewandowski został ukarany na trzy mecze zawieszenia za gesty wobec sędziów. "Lewandowski, schodząc z boiska po wykluczeniu z gry, zawodnik dwukrotnie gestami wyraził dezaprobatę wobec decyzji, dotykając nosa i wskazując kciukiem na sędziego. Będąc już przy linii bocznej, zawodnik powtórzył gest, patrząc na asystenta sędziego, na oczach sędziego technicznego" - napisał w protokole sędzia Gil Manzano.

Według Polo kara dla Rudigera może mieć wpływ na losy mistrzostwa La Ligi.

- Zobaczymy, co się wydarzy, bo to może mieć wpływ na ligę. Wszystko, co wydarzyło się w meczu o Puchar Hiszpanii, postawa ukaranych piłkarzy Realu Madryt, którzy, dali się ponieść furii w końcówce meczu. Chwilę wcześniej Mbappe miał niezłą sytuację, zmierzał w pole karne Barcelony, ale sędzia uznał, że był faul. Real Madryt nie potrafił powstrzymać gniewu, a Rudiger rzucił w sędziego lodem, butelką lub jakimś innym przedmiotem - przyznał Polo.

FC Barcelona i Real Madryt walczyć będą jeszcze o mistrzostwo Hiszpanii. Po 33. kolejkach prowadzi FC Barcelona i ma cztery punkty więcej od Realu Madryt.