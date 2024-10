Andrzej Gołota zakończył zawodową karierę w 2013 roku. Tuż przed został znokautowany przez Przemysława Saletę, a wcześniej poległ przez techniczny nokaut z Tomaszem Adamkiem w walce o pas IBF International. Podczas 20-letniej kariery mierzył się z takimi zawodnikami jak m.in. Mike Tyson, Mike Mollo czy Lennox Lewis, natomiast kibicie pamiętają go przede wszystkim z pojedynków z legendarnym Riddickiem Bowem.

Wiemy, jakie wykształcenie ma Andrzej Gołota. Niespodzianka

Gołota zarobił w ringu prawdziwą fortunę. - Myślę, że w sumie zebrał dziewięć, może nawet 10 milionów dolarów - przyznał przyjaciel pięściarza Przemysław Garczarczyk. Na tym jednak nie koniec. - Dziś ma pewnie ze dwa razy tyle, bo bardzo dobrze je zainwestował. Głównie w nieruchomości - oznajmił, dodając, że spora w tym zasługa małżonki Marioli.

Były pięściarz to bardzo inteligentny człowiek. Na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego można przeczytać, że jest absolwentem Technikum Samochodowego przy ul. Sandomierskiej w Warszawie, gdzie zdobył wykształcenie średnie. Na dodatek na maturze miał drugi najlepszy wynik w całej szkole. Nie ma żadnych informacji, czy Gołota kontynuował naukę, natomiast jego partnerka ukończyła wymagające studia prawnicze.

Upływające lata nie sprzyjają dobrej pamięci, na co Gołota znalazł już sposób. Aby ćwiczyć mózg, regularnie rozwiązuje krzyżówki. "Ten sam Andrzej, inne krzyżówki" - napisała parę miesięcy temu małżonka, zamieszczając zdjęcie pięściarza, na którym próbuje odgadnąć hasło. Dowiedzieliśmy się, że mimo że 56-latek spędza sporo czasu na tej rozrywce, to nigdy nie grał żadnej nagrody, gdyż żadnej z krzyżówek nie wysłał do twórców.

Gołota ma jednak również inne zajęcia. - Chodzę codziennie do gymu (siłownia - red). Tam godzinę ćwiczę. Ale rękawic bokserskich już nie zakładam. Do tego dwa razy dziennie po godzinie chodzę z pieskiem. Misiu lubi spacerować, więc trochę ruchu mam. Dzieci już uciekły z domu, dobrze, że pies został - zażartował w rozmowie z "Faktem".

Czym zajmują się dzieci legendarnego zawodnika? Jakiś czas temu Mariola Gołota poinformowała, że córka jest adwokatem w biurze Prokuratora Generalnego, a ponadto prezesem zarządu Legionu Młodych Polek (polonijna organizacja charytatywna założona w 1939 r. w Chicago). Syn Andrzej Junior nie osiągnął zbyt dużych sukcesów w sporcie i zajął się finansami. Córka, która ukończyła studia na Marquette University w Milwaukee, ma teraz 33 lata, natomiast syn 27. Trzeba zatem przyznać, że para może być dumna ze swoich dzieci.