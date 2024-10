Hiszpanie zapytali asystenta Paulo Sousy o Szczęsnego. Wtem słowa o paleniu

Od oficjalnego potwierdzenia transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony minęły już dwa dni, ale nadal jest to jeden z najgorętszych tematów w hiszpańskich mediach. Tamtejsi dziennikarze zastanawiają się m.in. czy Polak na 100 proc. będzie numerem jeden w katalońskiej bramce, bo Inaki Pena z pewnością zrobi wszystko, by wykorzystać szansę, co średnio udało mu się poprzednim razem gdy brakowało Ter Stegena. Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" informował, że nic w tej sprawie nie jest jeszcze pewne, a ostateczną decyzję i tak podejmie Hansi Flick.

Razem z Sousą pracował ze Szczęsnym. Teraz mówi, jaki jest Polak

Szczęsny "analizowany" jest także pod kątem umiejętności czysto bramkarskich, ale i charakteru oraz spraw z przeszłości. Na przykład palenia papierosów, z którym nigdy się szczególnie nie krył. Dziennik "Marca" postanowił zapytać o to Victora Sancheza Llado. Hiszpan to od lat asystent trenera Paulo Sousy. Dziś współpracuje z nim w saudyjskim Shabab Al-Ahli, a w 2021 roku pracowali razem także w reprezentacji Polski, której Portugalczyk był selekcjonerem.

Papierosowy nałóg Szczęsnego to nie problem?

Tam właśnie Sanchez Llado miał okazję popracować ze Szczęsnym. W rozmowie z hiszpańskim dziennikiem nie krył on zachwytów nad jakością Polaka. - Umie świetnie czytać grę, a na linii jego reakcje oraz zasięg interwencji są imponujące. To bardzo kompletny bramkarz. W Barcelonie spotka się z innym stylem gry nogami niż w Juventusie, ale nie mam wątpliwości, że w krótkim czasie będzie gotowy do gry" - ocenił Hiszpan.

Szkoleniowiec docenił także charakter Polaka i jego przydatność w grupie. Odniósł się też oczywiście do wspomnianych już papierosów. - Jest bardzo zabawny, jest świetnym graczem zespołowym i warto go mieć w grupie piłkarskiej. Co do papierosów, podchodzę do tego neutralnie. Piłkarze to też ludzie z hobby, przyzwyczajeniami, wadami. Nie widzę w tym nic niepokojącego. To nie jest 19-letni chłopak. To ktoś, kto ma za sobą ponadprzeciętną karierę i nie sądzę, by był to poważny problem - powiedział Sanchez Llado.