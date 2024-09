Szpilka znalazł swoje miejsce na ziemi. "To istny raj"

Artur Szpilka po blisko rocznej przerwie wrócił w maju do klatki KSW, by zmierzyć się z Arkadiuszem Wrzoskiem. Było to bardzo medialne starcie, które nie zakończyło się jednak po jego myśli, gdyż rywal posłał go na deski już w 14. sekundzie. Tuż po tym trafił do szpitala i ogłosił, że ma gronkowca złocistego. "Tragedia" - wyznał. Jak się okazuje, wszystko jest już w porządku, a Szpilka korzysta teraz z życia, jak tylko może.

Szpilka chce tam zamieszkać. "Najpiękniejsze miejsce na świecie"

Sporo mówiło się w ostatnim czasie, że pięściarz wystąpi na jubileuszowej gali KSW 100. Wiemy jednak, że tak się nie stanie i do klatki wróci najwcześniej w przyszłym roku. Sam zainteresowany pragnie rewanżu z Wrzoskiem, natomiast aktualnie jest to mało prawdopodobne. Fani uważają, że powinien się zmierzyć z Dawidem Kasperskim lub Errolem Zimmermanem.

Na ten moment nic jednak nie wiadomo, dlatego Szpilka nie zamierzał tracić czasu i wybrał się na zagraniczny wyjazd. Konkretnie wspólnie z partnerką Kamilą Wybrańczyk oraz trenerem Tomaszem Miękiną polecieli na Maderę. - Najpiękniejsze miejsce, w jakim byłem. Pewnego dnia tu zamieszkam - stwierdził w mediach społecznościowych. 35-latek zamieszcza bardzo dużo filmików, jak spaceruje po górach oraz podziwia przepiękne widoki.

- My na głodzie, ale na chodzie - wypalił w niedzielę Miękina, przypominając, że rutyna obu panów nie zmienia się również za granicą. Od jakiegoś czasu obaj konsekwentnie trzymają się postanowienia, że w każdą niedzielę przechodzą głodówkę. Kiedy Wybrańczyk z innymi uczestnikami wycieczki zajadali się lokalnymi przysmakami, Szpilka i jego trener mogli tylko patrzeć. - Mniam, wcale jedzonko nie jest pyszne i soczyste. Jak jest panowie? - zapytała prześmiewczo. - Bardzo dobrze - odpowiedzieli ironicznie.

Tego dnia była zawodniczka Fame MMA świętowała również 38. urodziny. "Życzcie mi tylko zdrowia, wartościowych ludzi wokół mnie i takiej miłości, jaką mam do końca życia... A resztę sobie kupię" - oznajmiła, zamieszczając zmontowane wideo z portugalskiej wyspy.

Gdzie leży Madera? Najważniejsze informacje

Madera jest jedną z portugalskich wysp na Oceanie Atlantyckim, oddaloną od Lizbony o 970 km. Często jest nazywana wyspą wiecznej wiosny, ze względu na łagodny klimat. Portal madera.org.pl zaznacza, że wyspa ma ok. pięć milionów lat, a została odkryta w 1419 roku przez dwóch portugalskich żeglarzy Joao Goncalvesa Zarco i Tristao Vaza. Na miejscu poza imponującymi widokami górskimi znajdują się budynki historyczne oraz sakralne. "To istny raj dla osób ceniących naturę, dziką przyrodę i aktywny wypoczynek w niebanalnym otoczeniu" - czytamy.

Szpilka po powrocie wróci zapewne do treningów MMA i będzie się szykował do powrotu. Poza dwójką wyżej wymienionych rywali praktycznie wszyscy chcieliby go zobaczyć w starciu z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem. - Diablica coś tam cały czas duka, że boks. To będzie boks, tylko w małych rękawicach - skwitował ostatnio.