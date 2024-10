FAME MMA: The Freak. Wyniki na żywo. Najman - Olejnik. Taazy - Bratan

Nieco ponad miesiąc temu na gali Fame MMA na Stadionie Narodowym Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał prestiżowy ośmioosobowy turniej i zgarnął milion złotych. Udało mu się tego dokonać w imponującym stylu, gdyż po drodze pokonał Grzegorza "Grega" Gancewskiego oraz Maksymiliana Wiewiórkę. W finale po wymęczającym boju okazał się za to lepszy od Piotra Tyburskiego. I choć wydawało się, że nie zobaczymy go w klatce przez długi czas, to błyskawicznie zdecydował się wrócić.

Mataczyński zawalczy na najbliższej gali Fame: The Freak z Josefem Bratanem. Będzie to najważniejsze starcie wieczoru. Przed nimi wystąpi Denis "Bad Boy" Załęcki, który zmierzy się z Natanem Marconiem oraz Adrianem Ciosem w pojedynku - dwóch na jednego. Poza tym czeka nas również emocjonująca konfrontacja mistrza Gromdy Mateusza "Don Diego" Kubiszyna z Michałem "Wampirem" Pasternakiem oraz walka skonfliktowanych Pawła "Prezesa" Jóźwiaka z Robertem Pasutem.

- Mam nadzieję, że pokaże w klatce, na co mnie stać. To nie jest kulturystyka, to nie są sporty sylwetkowe, czuje się bardzo dobrze i jestem dobrej myśli. - podsumował Jóźwiak w rozmowie z mma.pl. Po ponad półrocznej przerwie oraz bolesnej porażce z Jackiem Murańskim do klatki powraca też Marcin "Cesarz" Najman. Ten będzie chciał przerwać niechlubną serię pięciu porażek z rzędu. Naprzeciwko niego stanie Tomasz Olejnik, który przegrał za to ostatnie... cztery pojedynki.

- Myślę, że organizacja chce mnie sprawdzić, dali mi prawdziwego smoka na początek. Trudne wyzwanie - oznajmił ironicznie "El Testosteron" dla mma.pl. Łącznie podczas gali, która odbędzie się w Netto Arenie w Szczecinie, zobaczymy dziewięć walk. Poniżej prezentujemy wszystkie wyniki.

Fame: The Freak w Szczecinie. Zobacz, kto wygrał. WYNIKI

Karta główna:

Josef Bratan - Kamil "Taazy" Mataczyński - K1, małe rękawice

Natan "Kraken" Marcoń oraz Adrian "The Joker" Cios - Denis "Bad Boy" Załęcki - MMA

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn - Michał "Wampir" Pasternak - K1, małe rękawice

Paweł "Prezes" Jóźwiak vs Robert "Sutonator" Pasut - K1, małe rękawice

Tomasz Olejnik vs Marcin "Cesarz" Najman - K1, małe rękawice

Dominika Rybak vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K1, małe rękawice

Jakub "Guzik" Szymański vs Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk - MMA

Karta wstępna: