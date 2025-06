Tak wygląda tabela Ligi Narodów po niewiarygodnym meczu Polska - Kanada

Reprezentacja Polski była blisko drugiej porażki w rozgrywkach Ligi Narodów. Zespół Nikoli Grbicia przegrywał już 0:2 z Kanadą, ale był w stanie odwrócić losy meczu i wygrać go 3:2 (30:32, 14:25, 25:17, 25:23, 15:13). "Dawno nie widzieliśmy polskiej kadry tak odstającej od zespołu, który powinna ograć, jak w drugim secie spotkania z Kanadą. Przegranym, i to do 14. Szczęśliwie ta twarz Polaków - popełniających masę błędów i patrzących się z dużymi oczami na to, co robią rywale - nie była ich jedyną w meczu z Kanadyjczykami" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Polska wciąż w czubie Ligi Narodów. Ma tyle samo punktów, co lider

Jak wspomnieliśmy, to mogła być druga porażka Polski w Lidze Narodów. Do tej pory Biało-Czerwoni przegrali tylko jeden mecz - 2:3 z Włochami na samym początku turnieju w Chicago. Aktualnie Polska zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów z 15 punktami dzięki bilansowi 5-1. W związku z tym, że turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo, to tamtejsza reprezentacja ma już zapewniony udział w finałach.

Polska może zostać wyprzedzona przez Włochów w najbliższej kolejce, jeżeli przegra ze Stanami Zjednoczonymi, a Włosi pokonają Brazylię. Brazylia to aktualny lider Ligi Narodów.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Kanada:

1. Brazylia - 15 pkt, bilans setów 17:5, punktowe ratio 1,144

2. Polska - 15 pkt, 15:11, 1,023

3. Włochy - 13 pkt, 16:9, 1,092

4. Japonia - 12 pkt, 15:11, 1,037*

5. Ukraina - 12 pkt, 16:13, 1,039*

6. Kuba - 12 pkt, 16:14, 1,019*

7. Bułgaria - 11 pkt, 13:9, 1,003

8. Słowenia - 11 pkt, 13:10, 1,035

9. USA - 10 pkt, 13:11, 1,007

10. Iran - 10 pkt, 13:13, 1,017

11. Francja - 9 pkt, 13:12, 1,030

12. Argentyna - 8 pkt, 11:12, 0,998

13. Niemcy - 9 pkt, 13:14, 0,985

14. Kanada - 8 pkt, 12:17, 0,976*

15. Chiny - 7 pkt, 8:16, 0,900*

16. Holandia - 3 pkt, 7:19, 0,903

17. Turcja - 3 pkt, 5:15, 0,930

18. Serbia - 3 pkt, 5:16, 0,877*

* - drużyny oznaczone gwiazdką zagrały już siedem meczów w Lidze Narodów, reszta ma po sześć spotkań

Przed Polską jeszcze dwa mecze w drugim turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-Czerwoni zagrają w nocy z soboty na niedzielę z USA (godz. 2:30), a w niedzielę o godz. 23:00 czasu polskiego zmierzą się z Brazylią.

Potem rywalizacja przeniesie się do Ergo Areny, gdzie Polska zagra z Iranem (16.07), Kubą (17.07), Bułgarią (19.07) i Francją (20.07). Relacje tekstowe na żywo z meczów siatkarzy w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.