Isinbajewa teraz się przekona, co znaczy Rosja. Potężne konsekwencje

Jelena Isinbajewa to dwukrotna mistrzyni olimpijska oraz trzykrotna mistrzyni świata w skoku o tyczce. Po zakończeniu sportowej kariery była zaangażowana w rosyjską politykę, przez co w pewnym momencie otrzymała pseudonim "pupilki Putina". Latem 2023 roku nieoczekiwanie wyjechała do Hiszpanii, a następnie wróciła do pracy w MKOl-u. Wielu Rosjan uznało to za zdradę. "Od mistrzyni olimpijskiej i 'pupilki Putina' po zdrajczynię i wroga ojczyzny. Jelena Isinbajewa, tyczkarka, którą jeszcze chwilę temu kochała cała Rosja, dziś jest wymazywana z historii" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Isinbajewa wpadła w poważne problemy. Jej konta zostały zablokowane

W Rosji znów jest o Isibajewej głośno, ponieważ była sportsmenka wpadła w poważne problemy. Jak informuje gazeta.ru, Federalna Służba Podatkowa zablokowała jej trzy konta bankowe z powodu długów. Rosjanka jeszcze niedawno zalegała organom 1,5 miliona rubli, ale ostatnio spłaciła częściowo dług i obecnie wynosi on 818 tysięcy rubli. Ponadto Isinbajewa ma również inne zaległości za mieszkania w Moskwie (około 400 tysięcy rubli).

Adwokat Aleksander Chamiński stwierdził, że w takich sytuacjach blokowanie kont jest normalną procedurą, ale Isinbajewą mogą czekać poważniejsze konsekwencje. Jego zdaniem, jeśli była lekkoatletka pojawi się w Rosji, władze mogą zakazać jej wyjazdu z kraju, dopóki nie spłaci długów.

- W przypadku dalszych uchylań się od kary możliwe jest zajęcie majątku, w tym nieruchomości o wartości do 76 milionów rubli. Warto zauważyć, że długi powstały, gdy Isinbajewa mieszkała w Hiszpanii od 2023 roku i posiadania przez nią drogich aktywów. Fakt, że kupiła mieszkanie po wyjeździe, jednocześnie gromadząc długi podatkowe, budzi uzasadnione pytania o uczciwość dysponowania aktywami i wypełniania zobowiązań. Historia Isinbajewej pokazuje, że ani status mistrzyni olimpijskiej, ani mieszkanie za granicą nie zwalniają z odpowiedzialności trzymania się zasad ustanowionych przez prawo rosyjskie - stwierdził Chamiński.

Isinbajewa obecnie mieszka na Teneryfie. Od 2021 roku nie pojawia się w Rosji. Wyjątkiem był styczeń tego roku, gdy przyjechała na pogrzeb jej wieloletniego trenera Jewgienija Trofimowa.