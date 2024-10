Boniek naprawdę to powiedział o Legii i Jagiellonii. Poszło w świat

Czwartek 3 października na długo pozostanie w pamięci polskich kibiców. A to dlatego, że tego dnia sensacyjne zwycięstwa odniosły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Najpierw późnym popołudniem śledziliśmy zmagania stołecznego klubu, który mierzył się u siebie z przedstawicielem La Liga - Realem Betis. Już w pierwszej połowie gospodarze zaskoczyli ekipę Manuela Pellegriniego taktycznym rozegraniem z rzutu rożnego. Ostatecznie do siatki trafił Steve Kapuadi, który dał Legii zwycięstwo 1:0.

Boniek podsumował mecze Legii i Jagiellonii w LKE. "Legia mnie zaskoczyła"

Jeszcze większe sceny miały miejsce na Parken, gdzie Jagiellonia grała z FC Kopenhagą. Drużyna Adriana Siemieńca nie spuściła głowy w dół po utracie bramki. Co więcej, w drugiej połowie doprowadziła do wyrównania, a w ostatniej akcji meczu zapewniła sobie wygraną 2:1! Chwilę później piłkarze i sztab gości wpadli sobie w ramiona, świętując historyczny moment.

Dzień po meczach obu ekip z ekstraklasy w pierwszej kolejce Ligi Konferencji Europy głos zabrał Zbigniew Boniek. Wiceprezes UEFA docenił przede wszystkim występ zespołu Legii, która grała z silnym rywalem jak równy z równym.

- O ile Jagiellonia miała troszkę szczęścia, oprócz tego, że sama robiła wszystko, co do niej należy, ono jej pomogło, i wielkie brawa, bo wygrać w Kopenhadze wcale nie jest łatwo, o tyle Legia mnie troszeczkę zaskoczyła. Mądrością, taktyką, dobrym ustawieniem. Przede wszystkim nie pozwoliła Betisowi atakować w sposób zaskakujący. Legioniści wycofali się bardzo głęboko, przed własne pole karne, w drugiej połowie koncentrowali się niemal wyłącznie na obronie wyniku, nie pozostawiając właściwie żadnego miejsca i przestrzeni dla przeciwnika. Trzeba powiedzieć, że to było bardzo mądre - mówił w rozmowie z Polsatem Sport.

Następnie były prezes PZPN pochwalił trenera warszawskiego klubu Goncalo Feio, który ostatnio nie zaliczył zbyt dobrej passy. Co najważniejsze, zdaniem legendarnego reprezentanta Polski nasza liga nie jest aż tak słaba, jak mogłoby się wydawać. - To zasługa taktycznego przygotowania do meczu, jakie wykonał trener Feio. Trzeba mu oddać, że wykonał swe zadanie bardzo dobrze. Na pewno takie dwa zwycięstwa bardzo służą polskiej piłce i pokazują, że nie jesteśmy aż tak daleko od średniaków z europejskiej piłki - uzupełnił Boniek.