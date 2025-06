O mistrzostwach Europy do lat 21 polscy kibice chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Nasza ekipa zaliczyła w nich prawdziwy blamaż. Przegrała wszystkie trzy mecze grupowe - z Gruzją, Portugalią i Francją i skończyła na ostatnim miejscu w tabeli z koszmarnym bilansem bramkowym 2:11. Zdecydowanie więcej pozytywnych emocji dostarczył za to wielki finał tej imprezy. Starcie Anglii z Niemcami okazało się niesamowitym, pełnym zwrotów akcji widowiskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Anglia prowadziła już 2:0 w finale Euro. Nagle padł gol w doliczonym czasie...

Na stadionie w Bratysławie mogliśmy oglądać bardzo mocny początek w wykonaniu Anglików. Już w piątej minucie prowadzenie dał im Harvey Elliott. Piłkarz Liverpoolu znalazł się we właściwym miejscu i o właściwym czasie. Chwilę wcześniej niemiecki bramkarz znakomicie wybronił strzał Omariego Hutchinsona, a obrońcy wybili piłkę przed siebie. Ta trafiła jednak wprost pod nogi rzeczonego Elliotta, który skorzystał z okazji i dobił ją w dolny róg.

20 minut później było już 2:0. Anglicy praktycznie dwoma długimi podaniami przenieśli piłkę spod własnego pola karnego w sensatkę przeciwnika. Na bramkę popędził James McAtee, ale zatrzymał go duet stoperów. Pomocnik zdołał jednak odegrać do boku, do Hutchinsona, a ten huknął między nogami bramkarza i mógł świętować gola efektowym saltem.

Piłkarze z Wysp mieli wyraźną przewagę. Choć krócej utrzymywali się przy piłce, to częściej tworzyli zagrożenie. Z kolejnych znakomitych sytuacji strzeleckich nie skorzystali jednak Hutchinson i McAtee, a dobrze w bramce interweniował Atubolu. W doliczonym czasie gry doszło jednak do niespodzianki. Kontaktową bramkę do szatni nagle zdobyli Niemcy. Po dośrodkowaniu Nebela do główki wyskoczył Nelson Weiper i trafił idealnie w okienko. A to zwiastowało dalsze emocje w drugiej części.

Poprzeczka uratowała Anglię. Wystarczyły dwie minuty w dogrywce. Oto mistrzowie Europy

Gol na 2:1 napędził Niemców do odrabiania strat. Co prawda w 52. minucie mieli mnóstwo szczęścia, gdy nieznacznie chybił McAtee, ale niespełna 10 minut później dopięli swego. Po rzucie rożnym bitym przez Reitza piłka spadła pod nogi Paula Nebela, a ten huknął z całej siły i zmieścił ją w górnym narożniku.

W końcówce obie ekipy szukały decydującej bramki strzałami z dystansu. Najpierw potężnie uderzał rezerwowy Anglików Tyler Morton, ale piłka przeleciała nad poprzeczką. Potem w odpowiedzi drugiego trafienia poszukał Nebel. Tym razem futbolówka minimalnie minęła słupek. Niemal tuż przed końcowym gwizdkiem pomocnik Mainz miał jeszcze jedną okazję. Po rykoszecie trafił jednak w... poprzeczkę i wynik 2:2 pozostał bez zmian. W tej sytuacji potrzebna była dogrywka.

A ta rozpoczęła się od trzęsienia ziemi. Wystarczyły dwie minuty, a dopiero co wprowadzony w miejsce Elliotta Jonathan Rowe wyprowadził Anglików z powrotem na prowadzenie. Napastnik rzucił się efektownym szczupakiem po dośrodkowaniu Mortona i zmieścił piłkę w bramce.

Anglicy wygrywali 3:2 i konsekwentnie zabrali się za obronę wyniku. I robili to szalenie skutecznie. Niemcy w dogrywce nie byli w stanie oddać celnego strzału. Dwie minuty przed końcem Anglików postraszył jeszcze Reitz. Uderzył z ostrego kąta, ale niecelnie. W doliczonym czasie strzał z woleja oddał jeszcze Merlin Rohl i znów... Anglię uratowała poprzeczka. Dzięki niej obrońcy tytułu uniknęli rzutów karnych i drugi raz z rzędu świętowali tytuł.

Anglia 3:2 Niemcy (po dogrywce)