Absolutna sensacja na Stadionie Narodowym! Fame MMA ogłosiło walkę wieczoru

Niedawno federacja Fame MMA oficjalnie ogłosiła, że najbliższa gala nie odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie, ale przeniesie się na Stadion Narodowy w Warszawie. "Już za parę miesięcy będziecie świadkami największej gali freak fight na świecie i PIERWSZEJ, która odbędzie się na największym stadionie w Polsce. Najmocniejsze zakończenie lata, dziesiątki tysięcy kibiców na żywo" - czytamy w komunikacie.

Fame MMA ogłasza. Hitowe starcie w walce wieczoru

W środę Fame MMA oficjalnie ogłosiło, kto zmierzy się w walce wieczoru na zbliżającej się gali. I czekać nas będzie hitowe starcie. Federacja przekazała, że zobaczymy pojedynek Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka z Jarosławem "Pashą" Jarząbkowskim. "To będzie prawdziwie legendarna walka – pashaBiceps vs Diablo Jednakże jak dobrze wiadomo… Każdy pojedynek rozpoczyna się w stójce" - napisano w komunikacie.

Włodarczyk jest polskim pięściarzem i byłym mistrzem świata kategorii WBC i IBF. Ostatnią walkę stoczył w lutym bieżącego roku, gdy w białostockiej Operze i Filharmonii Podlaskiej pokonał jednogłośnie na punkty Argentyńczyka Pablo Cesara Villanuevę. Będzie to jego debiut we freak-fightach. "Diablo" miał zawalczyć na Fame MMA już w zeszłym roku z Arkadiuszem Tańculą, ale do starcia nie doszło powodu zawirowań kontraktowych.

Jarosław "Pasha" Jarząbkowski jest byłym profesjonalnym graczem Counter Strike'a. Wraz z drużyną Virtus Pro triumfował między innymi na IEMie Katowice w 2014 roku. Do tej pory dwukrotnie pojawiał się na galach freak fightowych i walczył Michałem Owczarzakiem i Marcinem Dubielem.

Gala Fame MMA 22 odbędzie się już 31 sierpnia.