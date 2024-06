Sensacyjna walka były reprezentantów Polski w Clout MMA?! Ależ to będzie hit

- Gdyby w 2018 roku ktoś mi powiedział, żebym zainwestował w to dwa tysiące złotych, to popukałbym się w głowę i powiedział, że to są wyrzucone do kosza pieniądze. Okazało się, że się pomyliłem i to szaleństwo zrobiło się tak popularne, że dzisiaj bije rekordy popularności - mówi Marcin Najman w rozmowie z Krzysztofem Smajkiem ze Sport.pl. Federacja Clout MMA zadebiutowała na polskim rynku freak-fightów w zeszłym roku i ma już za sobą pięć gal, podczas ostatniej z nich zadebiutował Jakub Rzeźniczak.

Były piłkarz m.in. Legii Warszawa zaliczył bardzo udany debiut w oktagonie. W zeszłym tygodniu pokonał Tomasza "Szalonego Reportera" Matysiaka, zwyciężając przez TKO. - Po walce jego rywal miał ewidentne problemy z ustaniem na nogach, które Rzeźniczak straszliwie mu okopał. To była rzeź! - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem znów zobaczymy go w klatce. Zdaniem dziennikarzy Rzeźniczak parafował kontrakt na trzy walki. Dzięki podpisanej umowie zarobi aż 1,2 miliona złotych. W związku z tym kibice zastanawiają się, kto będzie jego kolejnym rywalem. Niewykluczone, że będzie to znów były piłkarz.

- Wymyśliłem mu rywala, którego nie tylko zaakceptował, ale także powiedział, że bardzo chętnie by z nim zawalczył. Jakub Rzeźniczak kontra Jakub Wawrzyniak, to jest walka, która powinna mieć miejsce. Myślę, że obydwaj panowie by się na nią zgodzili - wyznał Łukasz Wiśniowski w programie "EURO Insajder prosto z Hamburga!" na kanale Meczyki.pl. Co ciekawe obaj znają się doskonale, ponieważ grali razem zarówno w Widzewie Łódź, jak i Legii Warszawa.

Jakub Rzeźniczak w przeszłości był zawodnikiem m.in. Wisły Płock, Legii Warszawa i Karabachu Agdam. Z ekipą z Warszawy zdobył pięć mistrzostw i sześć Pucharów Polski. Ma za sobą również dziewięć występów w reprezentacji Polski. Wawrzyniak zagrał w kadrze 49 spotkań.