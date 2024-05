A jednak. Będzie wielki rewanż Pudzianowskiego? "Jestem na tak"

Kiedy w marcu 2019 roku Mariusz Pudzianowski miał na koncie dwie porażki z rzędu, wszyscy kibice spodziewali się, że być może niebawem przejdzie na sportową emeryturę. Ten jednak zaskoczył wszystkich i wygrał pięć kolejnych starć, w tym m.in. z byłym mistrzem KSW Michałem Materlą. Niektórzy wróżyli mu nawet pojedynek o pas wagi ciężkiej z Philem de Friesem, natomiast ostatecznie zmierzył się z Mamedem Chalidowem. I poległ dość szybko, gdyż legenda KSW znokautowała go w I rundzie. Pół roku później brutalnie posłał go na deski też Artur Szpilka, po czym 47-latek zrobił sobie przerwę od MMA.

Pudzianowski reaguje na propozycję wielkiego rewanżu. "Jestem na tak"

Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem wróci do klatki. - Z ust Mariusza usłyszałem jasną deklarację: "Tak, Martin, działamy, na emeryturę jeszcze się nie wybieram" - przekazał niedawno współwłaściciel KSW Martin Lewandowski. Pierwotnie kolejne starcie Pudzianowskiego miało odbyć się w czerwcu, ale termin nieco się oddalił. Mimo że nie podano jeszcze daty, to niewykluczone, że poznaliśmy jego następnego rywala.

Chodzi o Marcina Różalskiego, z którym przegrał w maju 2016 roku. - Myślę, że jeżeli wszyscy byliby zainteresowani, to ja jestem skłonny pociągnąć tak, żeby coś z tego było - powiedział menadżer 45-latka Artur Ostaszewski w programie "MMA Monday". Zaznaczył jednak, że może dojść do takiego starcia tylko w formule stójkowej. - Czujemy, że jest parcie, ale to nie jest tak, że będziemy specjalnie o to zabiegać. Myślę, że Marcin mógłby się pokazać na KSW Epic, bo ogień w nim jeszcze jest - podkreślił.

Na te słowa bardzo szybko zareagował w sieci Pudzianowski, który wyklucza jednak konfrontację stójkową. "Jestem na tak w MMA. Mamy obaj po czterdziestce. Tyle że ja osiłek z siłowni, jak to mówią w środowisku" - oznajmił. "To, że nie lubimy się z Marcinem, żadna tajemnica. Ale mamy ten sam pogląd na świat i sytuację związaną z Polską. Z takimi ludźmi zawsze stanąłbym w szeregu. Racjonalnie podejście do życia i otaczającego nas świata" - przekazał na Facebooku.

Zwolennikiem tego pojedynku, który już od dawna go sugerował, jest Artur Szpilka. - Cały czas go (Różala - red.) namawiam na to, żeby zawalczył jeszcze rewanż z "Pudzianem". Fajna byłaby taka walka. Nie wiem, co w planach mają włodarze, ale ja bym z przyjemnością zobaczył taki pojedynek. Jeszcze w końcówce kariery niech wpadnie parę groszy - zakończył.