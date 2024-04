Szpilka "organizuje" walkę Pudzianowskiemu. To byłby absolutny hit! "Namawiam go"

Mariusz Pudzianowski ostatni pojedynek w KSW stoczył w czerwcu zeszłego roku. Na gali Colosseum 2 na Stadionie Narodowym przegrał przez TKO z Arturem Szpilką (w drugiej rundzie). Była to jego druga porażka z rzędu, ale wiele osób znów chętnie zobaczyłoby 47-latka w oktagonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy problem Igi Świątek

- Pamiętajmy, że "Pudzian" jest nie tylko zawodnikiem MMA. To jest człowiek, który prowadzi wiele biznesów i jego powrót do klatki jest uzależniony od wielu czynników. Z ust Mariusza usłyszałem jasną deklarację: "Tak, Martin, działamy, na emeryturę jeszcze się nie wybieram". Dla mnie jest to najważniejsza konkluzja płynąca z naszego spotkania - powiedział niedawno szef KSW Martin Lewandowski.

Artur Szpilka znalazł rywala dla Mariusza Pudzianowskiego? To bardzo znany zawodnik

Okazuje się, że w poszukiwania rywala dla Pudzianowskiego w pewien sposób jest zaangażowany również Szpilka. W wywiadzie dla portalu mymma.pl zdradził, że próbuje nakłonić do rewanżu z "Pudzianem" kontrowersyjnego Marcina "Różala" Różalskiego. Do pierwszego starcia pomiędzy nimi doszło na gali KSW 35. Wówczas były strongman przegrał przez poddanie w drugiej rundzie.

- Cały czas go namawiam na to, żeby walczył jeszcze rewanż z "Pudzianem". Fajna byłaby taka walka. Nie wiem, co w planach mają włodarze, ale ja bym z przyjemnością zobaczył taki pojedynek. Jeszcze w końcówce kariery niech wpadnie parę groszy. (...) Ale Marcin to Marcin. Mówi, że on w MMA już nie chce się bić. Zobaczymy - wyjawił Szpilka. I dodał: - Pytanie, czego oczekuje Mariusz? (...) Chęć zorganizowania walki to jedno, a rozmowy o samej walce to drugie.

Obaj zawodnicy mają na koncie wiele walk w tej federacji, bilans "Różala" to siedem zwycięstw i cztery porażki. W 2017 r. zdobył międzynarodowe mistrzostwo KSW w wadze ciężkiej. Z kolei Pudzianowski z 26 pojedynków 17 wygrał i osiem przegrał (jeden uznano za nieodbyty).