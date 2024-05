To nie jest nowe Las Vegas. Zbierają brawa za rozrywkę, skazują ludzi na śmierć

Niepokonani do tej pory Tyson Fury i Oleksandr Usyk stworzyli w Kingdom Arenie w Rijadzie kapitalne widowisko, po którym niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej wszystkich federacji został Usyk. To była walka pełna zwrotów akcji i trzymająca w napięciu do ostatniej rundy i decyzji arbitrów. Walka, która niedawno wydawała się nierealna, a za którą cały świat może dziękować Arabii Saudyjskiej. Nie pierwszy i nie ostatni raz.

"Oni na szczęście bardzo kochają naszą dyscyplinę"

Saudyjczycy oswoili już kibiców, z tym że inwestują w sport krocie: ściągają światowe gwiazdy futbolu, zaczynają budowę najdłuższego i najbardziej futurystycznego toru Formuły 1 za 750 mld dol., czy zrobili własną ligę golfową (LIV Golf) - konkurencyjną dla PGA Tour. W boksie, dzięki petrodolarom, robią coś, czego nikt do tej pory zrobić nie mógł i zbierają za to brawa.

Wydawało się, że świat boksu jest dziś zbyt zagmatwany, by zaprosić wszystkich zainteresowanych do jednego stołu. O swój kawałek tortu łapczywie walczą promotorzy i federacje, ale stron, które chcą zarobić na konkretnej walce, jest całe mnóstwo. Dlatego potencjalnie najciekawsze walki przepadały - właśnie ze względu na fortunę, którą ktoś musiał obdzielić interesantów.

Tymczasem udało się to Turkiemu Alalshikhowi, przewodniczącemu saudyjskiego Generalnego Urzędu ds. Rozrywki, który ma kreować i produkować najlepsze sportowo wydarzenia na świecie. Alalshikh usiadł do rozmów z wieloma stronami, przekonując Franka Warrena (szefa Queensberry Promotions) i Eddiego Hearna (szef Matchroom Sport), by wystawili swoich najlepszych pięściarzy. Obiecał, że w zamian ozłoci każdą ze stron i doprowadzi do wydarzenia, o którym długo będzie mówił cały świat. Oczywiście podobne rozmowy trzeba było odbyć z przedstawicielami IBF, WBA, WBC i WBO. Czy Alalshikh jest tak sympatycznym i pełnym uroku osobistego negocjatorem, czy po prostu sypnął dolarami w taki sposób, że wszystkie strony szybko się ukłoniły i uścisnęły mu dłoń? Tego można się tylko domyślać. Niemniej nagle okazało się, że pierwsza w tym stuleciu walka o unifikację tytułu mistrza świata wagi ciężkiej nie jest iluzją.

- Arabia Saudyjska udowodniła, że stanie się miejscem wielkich walk. To wielcy gracze na światowej scenie sportowej, którzy na szczęście bardzo kochają naszą dyscyplinę - mówił Warren w jednym z wywiadów.

Alalshikh poszedł krok dalej. By podkreślić, jak ważną rolę dla świata boksu może odegrać on i jego kraj, pozytywnie wypowiedział się nawet o ewentualnej pomocy w możliwościach oczyszczaniu pięściarstwa ze środków dopingujących. Wydaje się, że Saudyjczycy walczą dziś o miano "zbawców boksu".

"Więzili ją, torturowali, złamali jej nogę"

Walki Usyka z Furym nie mogła jednak obejrzeć Manahel al-Otaibi. 29-letnia miłośniczka sportu i instruktorka fitness jest przetrzymywana w więzieniu Al-Malaz, 16 km od luksusowego hotelu, w którym w stacjonowali najważniejsi ludzie związani z walką. Manahel skazał sąd zajmujący się walką z terroryzmem. Najpoważniejsze zarzuty oskarżenia dotyczyły wyrażania przez nią poparcia dla praw kobiet w mediach społecznościowych i opublikowania w sieci zdjęć, na których robi zakupy w ogrodniczkach, a nie w tradycyjnej abaji. W podobnej sytuacji jest dziś w Arabii około trzech tysięcy osób.

Kiedy siedem lat temu do władzy w Arabii doszedł Mohammed bin Salman, Manahel wydawała się być zadowolona. Publicznie pochwaliła nawet najważniejszego człowieka w kraju, łącząc go z przyznawaniem swobód dla kobiet. Ale to był tylko fortel bin Salmana. 16 miesięcy temu Manahel dostała pierwsze zarzuty, a w maju ONZ uzyskało informację od saudyjskiej administracji, że została skazana na 11 lat więzienia. Jej najstarsza siostra Maryam odbywa karę za złamanie zakazu podróżowania, kolejna z sióstr Fawzia uciekła z Arabii po tym, jak wezwano ją na przesłuchanie i chciano postawić podobne zarzuty jak Manahel. Fawzia ostatnio opisała z "X", co dzieje się ze skazaną na 11 lat więzienia siostrą. "Więzili ją, torturowali, złamali jej nogę" - brzmiała cześć relacji.

Na śmierć. Bo mleko było za drogie

W jeszcze trudniejszej sytuacji jest Mohammad bin Nasser al-Ghamdi. Emerytowany nauczyciel został niedawno skazany na śmierć.

Do tej pory przetrzymywano go w więzieniu Al-Ha'ir - 65 km od stadionu w Rijadzie, na który ostatnio były zwrócone oczy całego pięściarskiego świata i na którym na co dzień gra Al-Hilal, czyli klub Neymara. Teraz przetransportowano go do zakładu w Dżuddzie. Uznano go za winnego terroryzmu za posty na dwóch różnych anonimowych kontach na platformie X. Mogły być to posty odebrane jako krytyczne wobec księcia Muhammada bin Salmana. Wyrażały potrzebę przeprowadzenia reform i zawierały narzekanie na rosnące ceny mleka i wydłużające się kolejki w supermarketach. Pierwsze konto miało ośmiu obserwujących, drugie - dwóch. Sprawę al-Ghamdiego przypomniał dziennikarz "Guardiana", który odwiedził Rijad z powodu walki Usyka z Furrym. Dziennik zwrócił się do przedstawiciela rządu Arabii Saudyjskiej z prośbą o komentarz w tej sprawie, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi, co zdarza się często.

Sport zamiast spraw niewygodnych

Sport traktowany jest przez Arabię Saudyjską jako narzędzie tzw. sportswashingu, czyli elementu wykorzystania wielkich wydarzeń sportowych do poprawiania wizerunku kraju i odciągania uwagi od spraw drażliwych: zaangażowania w wojnę w Jemenie, łamania praw człowieka, wsadzania do więzień osób, które są niewygodne dla reżimu, czy wreszcie zlecenia zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Jak ustaliły zachodnie służby — w tym CIA — Muhammad bin Salman stał za tym osobiście.

Im więcej jednak historii o niesamowitych wydarzeniach w Rijadzie, tym mniej miejsca w gazetach i na portalach o tym, co w polityce i społeczeństwie. A przecież po niesamowitych walkach Fury vs Ngannou (były mistrz wagi ciężkiej UFC), czy zapraszaniu na pojedynki do Arabii Saudyjskiej Deontay’a Wildera i Anthony’ego Joshuy, czeka nas jeszcze październikowy rewanż Usyk – Fury.

Rijad chce stać się nowym Las Vegas, przynajmniej w kwestii rozrywki i atrakcyjności. Chce, by oczy świata skupiły się na cudownych halach, stadionach, torach Formuły 1 czy polach golfowych. A nie ludzkiej krzywdzie, więzieniach i torturach. Dlatego analogie do Vegas kończą się na rozrywce. W stolicy hazardu co najwyżej stracisz nieco grosza i dobrze się zabawisz. W Arabii, tuż za główną sceną, dzieje się dramat.