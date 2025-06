Ekipa Winiarskiego ograła faworytów! Ależ sensacja w Lidze Narodów

To był mecz, który idealnie zwieńczył niedzielę w Lidze Narodów. Prowadzeni przez Michała Winiarskiego Niemcy mierzyli się z mistrzami olimpijskimi z Francji. W obu zespołach brakowało wielu gwiazd (co jest zupełnie normalne w pierwszym turnieju LN), ale kibice i tak mieli co oglądać. Dwa ostatnie sety dostarczyły pełno emocji, a po ostatnim punkcie zobaczyliśmy wybuch radości zwycięzców.