Nagły zwrot ws. Fame MMA 22! Nowa lokalizacja to spełnienie marzeń. "To się dzieje!"

Na ostatniej gali FAME MMA w Krakowie zawalczył m.in. Tomasz Adamek, który pokonał Patryka Bandurskiego w walce wieczoru. Federacja ogłosiła wówczas, że już na jej kolejnym wydarzeniu pojawi się kolejny pięściarz - Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Gala FAME MMA 22 miała odbyć się 31 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. Teraz już wiadomo, że tak się nie stanie.

FAME MMA odwołuje galę w Łodzi. Czyżby Stadion Narodowy?

Federacja FAME w oficjalnym komunikacje z wtorku 28 maja poinformowała, że jej nadchodzące wydarzenie jednak nie odbędzie się w planowanej lokalizacji. "Z przykrością informujemy, że gala FAME 22 nie odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie" - czytamy w mediach społecznościowych.

"Każdy, kto już zakupił bilet, otrzyma zwrot pieniędzy. Zapewniamy, że gala odbędzie się w zaplanowanym terminie, tj. 31.08.2024 r. Więcej informacji podamy wkrótce" - podsumowała federacja. Na razie nieznane jest nowe miejsce, w którym odbędzie się wydarzenie. Od razu rozpoczęły się jednak spekulacje, że może być to Warszawa, a konkretnie Stadion Narodowy.

Wszystko dlatego, że dzień wcześniej dość zaskakującą informację przekazał "Szalony Reporter", a więc zawodnik wielu federacji freak fightowych w kraju. W mediach społecznościowych stwierdził, że właśnie w tym terminie jedna z federacji zorganizuje swoje wydarzenie na tym obiekcie.

"To się dzieje! Pierwsza gala freakowa - odbędzie Stadionie Narodowym 31.08. Gratuluję! A jaka to federacja, odpowiem słowami Jacka Murańskiego - zaczyna się na jedną z siedmiu pierwszych liter alfabetu. P.S. nie przywiązywałbym wagi do tej info, w końcu to leak Szalonego" - napisał.

Już w przeszłości FAME MMA robiło podchody, by zorganizować swoje wydarzenie na Stadionie Narodowym. Władze federacji nie ukrywały, że jest to ich marzenie. - To nasze ogromne marzenie. Mieliśmy okazję oglądać ostatnią galę XTB KSW Colosseum. Wspaniałe widowisko. Ogromne gratulacje dla organizatorów. Miejmy nadzieję, że kiedyś i FAME MMA otrzyma taką szansę - mówił Krzysztof Rozpara w rozmowie z TVP Sport.