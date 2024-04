Nie do wiary! Sędzia zaczął dusić zawodnika na Prime MMA. Dyskwalifikacja

Ośma gala federacji Prime MMA rozpoczęła się od rywalizacji w ramach Igrzysk Gladiatorów. To stosunkowo nowy format, wprowadzono go podczas styczniowej gali. W półfinałach walczą po dwa duety, tylko zwycięzcy mogą awansować do finału.

Co za zwrot na Prime MMA. Zawodnik duszony przez sędziego

W pierwszym pojedynku zmierzyli się Marek "Kirimasu" Jówko i Patryk "Robalini" Śliwa oraz Ronaldo "Czarny Polak" Miranda i Hubert "Dredziasty" Węzka. Pierwsi z nich byli uznawani za "underdogów" całej rywalizacji. Współpraca drugich mogła budzić wątpliwości ze względu na ich spory w przeszłości.

Walka rozpoczęła się kompletnie niespodziewanie, gdyż... wszyscy rzucili się na Jówkę i sędziowie przerwali walkę. Jeden z nich zaczął wręcz... dusić "Robaliniego". Ten po chwili przestał atakować kolegę, który dalej był w trudnej sytuacji. To dlatego, że rzucił się na niego o wiele większy i cięższy "Czarny Polak".

Przewaga Węzki i Mirandy była coraz większa, przez co sędziowie orzekli TKO na Jówce. W oktagonie pozostał już tylko "Robalini", który... został zdyskwalifikowany. To dlatego, że zaczął kopać przeciwnika, a walka toczyła się w formule bokserskiej. Chociaż nie aż tak wiele brakowało do dogrywki, to "Dredziasty" i "Czarny Polak" bez większego wysiłku dostali się do finału.

