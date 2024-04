Walki freak fightowe w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne wśród celebrytów, ale też byłych sportowców. Debiut w oktagonie mają za sobą m.in. Zbigniew Bartman, Jakub Kosecki, ale też Tomasz Hajto czy Piotr Świerczewski.

Dwóch byłych piłkarzy zmierzy się w Clout MMA? Sławomir Peszko zapytany

Wiele wskazuje na to, że niebawem może dojść do bardzo ciekawego pojedynku między dwoma byłymi piłkarzami - Tomaszem Hajto a Piotrem Świerczewskim. Ten pierwszy zamieścił na InstaStories zdjęcie ze Świeczewski i zwrócił się do współwłaściciela Clout MMA - Sławomira Peszki. "Sławek, ogarniesz taką walkę?" - czytamy. Były piłkarz zapytał też fanów, co sądziliby na temat takiego pojedynku.

Póki co Sławomir Peszko nie odniósł się jeszcze oficjalnie do pytania Hajty. Jedynie udostępnił to zdjęcie na swoim koncie na Instagramie.

Zarówno Hajto, jak i Świerczewski mają za sobą już występy w oktagonie. Hajto debiutował w 2023 roku i odbył dotychczas dwa pojedynki - ze Zbigniewem Bartmanem oraz Jakubem Wawrzyniakiem. Oba zakończyły się porażką byłego reprezentanta. Z kolei Świerczewski w 2019 roku zmierzył się z Grzegorzem "Collinsem" Chmielewskim, a w 2023 z Dariuszem Kaźmierczukiem. Obie walki zakończyły się jego zwycięstwami.

Kolejna gala Clout MMA odbędzie się ósmego czerwca w Katowicach. Karta walk imprezy w Spodku nie jest jeszcze znana. Z kolei już w najbliższą sobotę w Warszawie odbędzie się gala Prime MMA 8. W niej zmierzą się m.in. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński z Arkadiuszem Tańculą.