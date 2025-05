Reprezentant Polski złapany na dopingu! Nawet cztery lata dyskwalifikacji

Dla Mikołaja Sawickiego sezon 2024/25 był przełomowym. 25-letni przyjmujący był ważną postacią mistrzowskiej Bogdanki LUK Lublin, zdobywając u boku Wilfredo Leona mistrzostwo Polski i Puchar Challenge. To też zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski, w której Sawicki kilka dni temu zdołał wystąpić w meczu towarzyskim z Ukrainą, przegranym przez "Biało-Czerwonych" 2:3.

Mikołaj Sawicki złapany na dopingu! POLADA potwierdza, grozi mu dyskwalifikacja

Ta pozytywna historia może mieć jednak okrutny koniec. Wszystko dlatego, że w weekend okazało się, że Mikołaj Sawicki otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego, co oznacza, że w jego organizmie znaleziono zakazaną substancję.

Jako pierwszy o problemach 25-letniego przyjmującego napisał na portalu X Jakub Balcerzak. Chwilę później na portalu WP SportoweFakty pojawiło się potwierdzenie ze strony szefa POLADA Michała Rynkowskiego. Sawickiego zabrakło w składzie Polaków na mecze towarzyskie z Bułgarią i Niemcami. Choć pierwsze informacje mówiły o chorobie zawodnika Bogdanki LUK Lublin, prawda okazała się inna.

- Potwierdzam te doniesienia. W organizmie zawodnika wykryto substancję zabronioną. Siatkarz ma w tej chwili prawo do analizy próbki B i złożenia wyjaśnień. Zawodnik został tymczasowo zawieszony - powiedział Rynkowski.

Szef POLADA nie mógł na razie zdradzić, o jaką sytuację zabronioną chodzi, aczkolwiek przyznał, że Sawickiemu grozi długa dyskwalifikacja. - Biorąc pod uwagę tę substancję teoretycznie może mu grozić kara do czterech lat dyskwalifikacji - stwierdził, zaznaczając: - Istnieje możliwość, że zawodnik mógł stosować tę konkretną substancję do celów terapeutycznych, chociaż nie posiadał wyłączenia do środków terapeutycznych.

Siatkarz mistrza Polski dowiedział się o pozytywnym wyniku testu antydopingowego w piątek. Od tego czasu ma siedem dni na złożenie wniosku o zbadanie próbki B, o ile w ogóle zdecyduje się to zrobić.