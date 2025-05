Zdobył Mount Everest. Wszyscy widzieli, co zrobił na szczycie

Niezwykłym wyczynem może pochwalić się dziennikarz amerykańskiej stacji Fox News. Mike Tobin, bo to o nim mowa, dokładnie we wtorek 27 maja udanie wspiął się na Mount Everest, najwyższą górę świata. Gdy już osiągnął wierzchołek, to właśnie na nim postanowił wykonać symbol wsparcia dla wojennych weteranów. Co takiego zrobił?