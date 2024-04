Prime MMA 8. Wyniki na żywo. Kapela - "Kaczor BRS", "Don Kasjo" - Tańcula [PRIME MMA, WYNIKI]

- To wydarzenie zapadnie w naszej pamięci na długo, czego dowodem już były konferencje, kiedy poziom emocji osiągnął kosmiczny poziom - zapowiadali prowadzący piątkowe ważenie i trening medialny. Te emocje to były przede wszystkim awantury i wyzwiska między zawodnikami, bo jeśli gdzieś tego dzisiaj jest najwięcej, to jest to właśnie federacja Prime MMA.

Prime MMA 8. Gorzów powiedział "nie"

Pierwotnie gala Prime MMA 8 miała odbyć się w Gorzowie Wielkopolskim. Do podpisania umowy między stronami jednak nie doszło, bo władze Areny Gorzów nie zgodziły się, by w ich hali wystąpił Łukasz "Kamerzysta" Wawrzyniak. To freak fighter, ale przede wszystkim kontrowersyjny youtuber, który był w przeszłości oskarżony o pobicie 66-letniego mężczyzny oraz znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopcem, kilka miesięcy spędził w areszcie.

Zamieszanie z występem "Kamerzysty" sprawiło, że wydarzenie zostało przeniesione do studia Polsatu w Warszawie, gdzie w sobotę odbędzie aż 13 pojedynków. Walką wieczoru będzie starcie Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego z Arkadiuszem Tańculą (boks w dużych rękawicach). Dodatkowo na sobotniej gali zobaczymy m.in. walkę Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka z Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem czy Jasia Kapelę, który znowu wejdzie do oktagonu. Jego rywalem będzie debiutant - raper Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar - który przed galą Prime MMA 8 kilkukrotnie zaatakował Kapelę.

Fani czekają również na rozstrzygnięcie "Igrzysk Gladiatorów", gdzie weźmie udział ośmiu zawodników. Jak potoczą się wszystkie starcia na gali Prime MMA 8? Wyniki będziemy aktualizować na bieżąco w tym tekście.

Prime MMA 8. Wyniki na żywo: