Marcin Najman dementuje! "Niespełniony piłkarzyna, kim on jest?!"

Jakub Rzeźniczak wywołał w ostatnich miesiącach ogromną burzę wokół siebie, gdy w programie "Dzień dobry TVN" stwierdził, że z własnej woli nie ma kontraktu z córką z poprzedniego związku. Bardzo szybko na ten incydent zareagował jego ówczesny klub Kotwica Kołobrzeg, który przedwcześnie rozwiązał z nim kontrakt. "W sposób rażący naruszył postanowienia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także zachowania poczucia godności)" - napisano. Choć wydawało się, że trudno będzie mu znaleźć nowego pracodawcę, to okazało się inaczej.

Najman reaguje na plotki ws. walki z Rzeźniczakiem. "Przestańcie się wygłupiać"

Ogłoszono wówczas, że 37-latek kończy karierę piłkarską, gdyż lada moment podpisze kontrakt z organizacją Clout MMA i będzie walczył w klatce. Portal Jastrząb Post podał nawet, ile będzie wynosiło jego wynagrodzenie. - Na jego konto wpłynie aż 1,2 miliona złotych za trzy starcia - przekazano. Na dodatek dowiedzieliśmy się, że jego pierwszym rywalem będzie niespodziewanie... Marcin Najman.

Sam Najman zaprzeczył jednak właśnie tym doniesieniom. - Postanowiłem zabrać głos w pewnej kwestii, bo zaczyna mnie ona powoli wk*****ać. Nie łączcie mojego nazwiska z jakimiś k***a peugeotami. Nie będę walczył z jakimś... kim jest ten Rzeźniczak? Jakiś niespełniony piłkarzyna. Nie będzie k***a takiej walki. Przestańcie się wygłupiać - zaapelował na Twitterze.

Najman wskazał rywala dla Rzeźniczaka. "Rysiek Szczena jest gotowy"

Najman zaznaczył, że po bolesnej porażce z Jackiem Murańskim, nie wyleczył jeszcze kontuzji oka. - Po pierwsze: ja w ogóle na razie nie myślę o powrocie. Miałem naprawdę dosyć poważną operację i czeka mnie dosyć długi okres rehabilitacji. Przez dwa miesiące nie mogę jeszcze trenować, by nie zmieniać ciśnienia w zatokach. Pamiętajcie, że ja miałem pobierany kawałek kości ze zdrowego policzka, by zrobić oczodół. To nie są żarty - wyjaśnił.

Na koniec zaproponował jednak odpowiedniego rywala dla Rzeźniczaka. Stanowczo wskazał na Ryszarda "Szczenę" Dąbrowskiego, którego znokautował nieco ponad dwa lata temu na gali MMA VIP. - Nie mam czasu na takie dywagacje. Ale przeczytałem raz, drugi, trzeci i zaczyna mnie to wk****ać, że jakiś peugeot się szykuje. Niech się szykuje, Rysiek Szczena jest gotowy. Bardzo podobne umiejętności, Rysiek ma rekord 1-1. Niech walczą - podsumował.

Jeśli Dąbrowski faktycznie otrzymałby szansę pojedynku z byłym obrońcą Kotwicy Kołobrzeg, to niewątpliwie byłaby to dla niego ogromna szansa. Na początku roku informowaliśmy, że nie ma on pieniędzy do życia i trafił do ośrodka dla bezdomnych.