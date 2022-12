Pudzianowski pozbawiony złudzeń. Poleciał w dół w rankingu KSW

Kibice zastanawiali się, czy 42-letni Mamed Chalidow wytrzyma zderzenie z 25 kg cięższym Mariuszem Pudzianowskim. Ale ich obawy okazały się niesłuszne. Czeczen (ważący w dniu walki 94 kg) kapitalnym rzutem obalił Pudzianowskiego (117 kg), a w parterze zdzielił go potężnym łokciem, który wstrząsnął "Pudzianem". Wstrząsnął na tyle, że pięciokrotny mistrz świata strongmanów nie był w stanie się już bronić. Zawodnik z Olsztyna to wykorzystał i zza pleców zaczął okładać Pudzianowskiego, który po chwili odklepał.

Pudzianowskiego czeka kolejna hitowa walka. "Ja tu mam dwie opcje"

- Fakt, że wychodzę się bić z Mamedem, to już znak, że wygrałem - mówił przed walką. I powtórzył to samo w wywiadzie po ostatnim gongu. Wciąż nie wiadomo, jaki plan na Pudzianowskiego ma KSW. Wiadomo za to, że spadł w rankingu wagi ciężkiej. I to o dwa miejsca.

Ranking KSW wagi ciężkiej:

Mistrz: Philip De Fries

Darko Stošić Ricardo Prasel Michal Martinek (+1, czyli awans o jedną pozycję) Daniel Omielańczuk (+1) Mariusz Pudzianowski (-2) Michał Kita Filip Stawowy Kamil Gawryjołek

Chętny na walkę z Pudzianowskim jest Artur Szpilka, który miał się bić w styczniu z Arkadiuszem Wrzoskiem, ale doznał kontuzji i wróci dopiero wiosną.

W sieci pojawiły się również inne propozycje rywali dla "Pudzilli". Artur Ostaszewski, który jest menedżerem Shocker MMA, na Twitterze zaproponował byłego rywala Phila De Friesa w walce o pas mistrzowski kategorii ciężkiej - Michała Kitę. Takie starcie bez wątpienia wzbudziłoby wielkie emocje wśród polskich fanów sportów walk. Ostaszewski jest także otwarty na rewanżowy pojedynek Pudzianowskiego z Marcinem Różalskim, z którym "Pudzian" przegrał w 2016 roku.

Mamed Chalidow zdradził swój kolejny cel. Marzy o tym rywalu

A co teraz czeka Mameda?

Być może Mamed będzie chciał odzyskać pas wagi średniej, czyli do 84 kg. Pas, który stracił rok temu, gdy brutalnie znokautował go Roberto Soldić. Chorwata już nie ma w KSW, walczy w One Championship, ale Martin Lewandowski, współzałożyciel KSW, będzie i tak próbował doprowadzić do tej walki. Jednym z potencjalnych rywali dla Czeczena jest też Paweł Pawlak, lider rankingu wagi średniej.

Ranking wagi średniej KSW:

Mistrz - brak