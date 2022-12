Chalidow odpowiada na zarzuty ws. ustawienia walki z Pudzianowskim

W sobotę 17 grudnia fani MMA w Polsce byli świadkami historycznego wydarzenia na gali XTB KSW 77. Do klatki w walce wieczoru weszły dwie legendy sportów walki, Mamed Chalidow oraz Mariusz Pudzianowski. Zwycięsko z tego starcia wyszedł pierwszy z wymienionych. Już w pierwszej rundzie zdołał skutecznie obalić Pudziana i serią ciosów w parterze zmusił przeciwnika do poddania. Tak szybki przebieg walki wywołał sporo kontrowersji w środowisku MMA w Polsce. Wiele osób uważa, że to starcie mogło zostać ustawione, ponieważ Pudzianowski w dość łatwy sposób odpuścił i nie wyglądał jakby był zainteresowany walką za wszelką cenę.

"Pudzilla" w social mediach zdradził fanom, że nie był sobą w pojedynku z Chalidowem. Bardzo go ten pojedynek przytłoczył, z tego też powodu przegrał sobotnie starcie. W sprawie rzekomego ustawienia walki wypowiedział się też zawodnik z Olsztyna, który uważa stawiane wobec niego i Pudziana zarzuty za kompletnie nieprawdziwe.

- My jako zawodnicy, wy jako specjaliści, zdajecie sobie sprawę, że u nas nie da się dogadać, się ustawić. To jest jakaś bzdura totalna. W jaki sposób mielibyśmy to zrobić? Mariuszowi się oberwało, poniekąd mi też. To jest MMA, ja tyle lat to robię, walczę o każdy element (...) - powiedział Mamed Chalidow na antenie "Kanału Sportowego".

42-latek stwierdził również, że pojedynek z byłym strong manem potoczył się w taki, a nie inny sposób, ponieważ gdy wszedł do oktagonu czuł się bardzo dobrze w każdym możliwym aspekcie. Dobre samopoczucie dało mu wiele pewności siebie, co przekuło się w efektowne zwycięstwo nad ważącym 24 kilogramy więcej przeciwnikiem.

- Byłem bardzo dobrze przygotowany do tej walki, pod każdym względem - kondycyjnym, fizycznym, mentalnym, wszystko grało, wszystko widziałem. Lubię, gdy widzę, mam przegląd, jak mam taką formę to zawsze udaję mi się wygrać walkę szybko - mówił były mistrz KSW.

Jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy bohaterów walki wieczoru sobotniej gali. Przypuszcza się, że Pudzianowski może zmierzyć się z Philem De Friesem lub Arturem Szpilką. Mamed Chalidow z kolei będzie przymierzany do ponownego sięgnięcia po pas mistrzowski lub rewanżowej walki z Roberto Soldiciem, który przed odejściem z KSW obiecał mu ponowne skrzyżowanie rękawic.

