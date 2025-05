Oto cała prawda o Lewandowskim. W Madrycie nie mają wątpliwości

40 bramek i trzy asysty w 51 spotkaniach - to dokonania Roberta Lewandowskiego w bieżącym sezonie w barwach FC Barcelony, w którym kataloński klub wygrał mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Długo polski napastnik był w grze o koronę króla strzelców La Liga i Złotego Buta, ale wydaje się, że na mecz przed końcem sezonu nie dogoni m.in. Kyliana Mbappe z Realu Madryt, który ma 29 trafień na hiszpańskich boiskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Robert Lewandowski ma znowu za sobą gorszą drugą połowę sezonu

Chociaż dokonania liczbowe 36-latka robią wrażenia, to dziennik "AS" zwrócił uwagę na ciekawą kwestią, pisząc o "dwubiegunowym Lewandowskim". "Od czasu dołączenia do Barcelony polski napastnik często zaczynał sezon z przytupem, ale potem jego forma stopniowo spadała" - czytamy w artykule.

"AS" zauważył, że ostatniego gola dla Barcelony Lewandowski strzelił 9 kwietnia w meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Z kolei ostatnią bramkę w lidze zdobył 30 marca przeciwko Gironie.

Zobacz też: Hiszpanie nie dowierzają, co zrobiła Ewa Pajor. Takie słowa jeszcze nie padły

"Nagroda dla najlepszego strzelca ligi, którą praktycznie miał w kieszeni, wymknęła mu się z rąk z powodu kontuzji, która osłabiła go pod koniec sezonu, a także z powodu niewielkiego spadku formy, który zwykle występuje u Lewandowskiego w drugiej połowie sezonu. To 'zło', które ciągnie za sobą, odkąd dołączył do Barcelony" - dodano.

Dziennik zauważył, że w pierwszych 18 meczach obecnego sezonu Lewandowski zdobył 16 bramek, co dało mu średnią 0,88 gola na mecz. Jednak w ostatnich 20 spotkaniach zdobył tylko dziewięć bramek, a to już średnia 0,45 gola na mecz. "Lewandowskiemu przydarzyło się to samo, co w jego pierwszym sezonie w Barcelonie. Przybył do klubu jako sprawdzony strzelec bramek i w pełni zasłużył na ten wizerunek. Sezon zakończył, mając na koncie 46 meczów i 33 gole. Jednak większość jego bramek padła na początku sezonu. W pierwszej połowie sezonu strzelił 13 goli w pierwszych 15 meczach, co daje średnią 0,86 gola na mecz, którą później znacznie zmniejszył. W pozostałych 23 meczach do końca strzelił 10 goli, średnio 0,43 gola na mecz" - przeanalizowano

"Mimo że Polak utrzymuje formę, widać wyraźnie, że będzie ona systematycznie spadać, a Barcelona musi mieć alternatywę, gdy jego zwykle wysoki dorobek strzelecki ulegnie pogorszeniu" - podsumowano, zaznaczając, że alternatywami na pozycji napastnika pozostaną w przyszłym sezonie Ferran Torres i Dani Olmo.

Do końca sezonu FC Barcelonie pozostało już tylko jedno spotkanie. W niedzielę 25 maja o godz. 21:00 Katalończycy zagrają na wyjeździe z Athletikiem. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.