33-letni Marc-Andre ter Stegen słabo spisał się w niedzielnym meczu ligowym: FC Barcelona - Villarreal (2:3). Niemiecki bramkarz wpuścił trzy gole, a przy dwóch mógł zachować się nieco lepiej. Widać było, że ter Stegen nie czuje się jeszcze najlepiej i nie może odzyskać wysokiej formy sprzed kontuzji. "Dlaczego nie możemy mieć normalnego bramkarza?", "Zero instynktu, by wyjść i wybić piłkę. Zero komunikacji z obroną. Zero cech przywódczych" - pisali internauci na temat gry Niemca w serwisie X.

Ter Stegen zabrał głos w mediach społecznościowych. "Żegnamy się"

Dla FC Barcelony był to ostatni mecz na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic. Od przyszłego sezonu zespół wróci do gry na słynnym Camp Nou, który przeszedł spory remont. Z tej okazji ter Stegen dał wpis w mediach społecznościowych.

"Dziękujemy Montjuic za gościnę w ostatnich latach. Żegnamy się z tym stadionem w dobry sposób - w otoczeniu Zespołu, Rodziny i Was, Culers. Naprzód Barcelona" - napisał ter Stegen i dodał zdjęcie całej drużyny FC Barcelony.

Przebudowa Camp Nou rozpoczęła się w 2022 roku. Piłkarze FC Barcelony nie grali jednak na tym stadionie od początku ubiegłego sezonu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już od września tego roku mecze domowe Barcelony znów będą rozgrywane na Camp Nou.

Właśnie na tym stadionie wiele kapitalnych spotkań rozegrał ter Stegen. Niemiec po meczu z Villarrealem zabrał głos na temat tego sezonu.

"To są chwile, kiedy cieszysz się jak nigdy dotąd. Wygrałem wiele tytułów w tym klubie, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Kiedy grasz co trzy dni, tak naprawdę tego nie zauważasz" - przyznał ter Stegen.

Niemiec zapewne zagra w ostatnim spotkaniu w tym sezonie: Athletic Bilbao - FC Barcelona. Mecz odbędzie się w niedzielę, 25 maja (godz. 21). Zapraszamy Państwa do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.