Dopiero teraz Chalidow ujawnił prawdę. To mogła odmienić losy pojedynku z Pudzianowskim

Mamed Chalidow pokonał Mariusza Pudzianowskiego w walce wieczoru gali XTB KSW 77. Zawodnik Arrachionu Olsztyn potrzebował zaledwie 114 sekund, aby znokautować "Pudziana" ciosami w parterze. Były mistrz KSW wyszedł do tej walki pomimo faktu, że był ponad 20 kilogramów lżejszy od Pudzianowskiego. Jak się okazuje, nie tylko waga mogła pokrzyżować plany realizacji tego starcia.

Chalidow doznał poważnej kontuzji przed walką z Pudzianowskim. "Cały się zerwał"

W środę gościem programu "Oktagon Live" na Kanale Sportowym był zwycięzca walki wieczoru grudniowej gali KSW. Chalidow wypowiedział się na temat przygotowań do walki z Pudzianowskim. 42-latek wyjawił, że podczas przygotowań doznał zerwania mięśnia przywodziciela.

- To były ciężkie przygotowania - rozpoczął - Wyjazdy, treningi z cięższymi zawodnikami (...) plus kontuzję, której doznałem - zerwałem cały przywodziciel pachwiny. Cały się zerwał. To było jakieś półtora miesiąca temu i było ryzyko... Jak się zrywa ten przywodziciel, to on się goi, ale przy okazji ponadrywałem sobie resztę mięśni - zakończył.

Chalidow przyznał, że na ten moment nie myśli o powrocie do klatki. Zawodnik chce odpocząć, ponieważ nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo wymagające. Przed przygotowaniami do walki z Pudzianowskim, Mamed przechodził kilkumiesięczny proces rehabilitacji po nokaucie z rąk Roberto Soldicia w grudniu 2021 roku.

Kto następny dla Mameda? Jest kilku chętnych

Mamed Chalidow, zwyciężając z Mariuszem Pudzianowskim, wrócił na ścieżkę zwycięstw po wcześniej wspomnianej porażce z Soldiciem. Od razu po zakończeniu walki wieczoru gali XTB KSW 77 rozpoczęły się spekulacje, kto powinien być następnym rywalem Chalidowa.

Aktualnie w wadze średniej najwyżej klasyfikowanym zawodnikiem jest Paweł Pawlak, który znajduje się na fali po sześciu zwycięstwach z rzędu. Małe jest jednak prawdopodobieństwo, aby to właśnie zawodnik Octopusa Łódź był najbliższym rywalem Mameda. Najwięcej w ostatnich dniach mówi się o potencjalnym rewanżu Chalidowa z Soldiciem, którego dużym orędownikiem jest współwłaściciel KSW Martin Lewandowski.